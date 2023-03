Cầu thủ MU chào đón Pogba trở lại

Chia tay MU đã lâu nhưng Paul Pogba vẫn nhận được sự quan tâm từ một số đồng đội cũ ở Old Trafford.

Một số đồng đội cũ mừng Pogba quay trở lại sau khoảng thời gian dài chấn thương.

Hôm 1/3, Paul Pogba vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, giúp Juventus đánh bại Torino 4-2 ở vòng 24 Serie A. Sau trận, tiền vệ người Pháp viết trên trang cá nhân: "Thật vui khi trở lại. Tất cả những nụ cười là cho đêm nay. Cảm ơn các bạn vì sự chào đón nồng nhiệt".

Bên dưới bài đăng Pogba, tiền đạo Marcus Rashford và trung vệ Harry Maguire đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Trong khi đó, Jadon Sancho chia sẻ: "Chào mừng người anh em quay trở lại". Bruno Fernandes viết: "Pogback". Người đồng đội cũ và bạn thân từng gắn bó ở MU Jesse Lingard, gửi lời nhắn: "Yêu lắm người anh em".

Pogba có 124 lần ra sân cho Juventus trong giai đoạn 2012-2016. Anh cùng CLB thành Turin chinh phục 4 danh hiệu Scudetto và vài chiếc Cúp Quốc gia. Sau đó, Pogba trở lại khoác áo MU đầu mùa 2016/17 với bản hợp đồng kỷ lục 105 triệu euro. Tại xứ sở sương mù, tiền vệ người Pháp chưa bao giờ thi đấu đúng với năng lực. Anh chơi trận hay, trận dở thất thường.

Pogba bỏ lỡ tới 100 trận vì chấn thương trong 6 năm ở Old Trafford. Hè 2022, tiền vệ sinh năm 1993 trở lại khoác áo Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, anh chỉ mới chơi trận chính thức đầu tiên cho "Bà đầm già" do chấn thương hành hạ.

Tháng 7 năm ngoái, Pogba bị chấn thương sụn chêm ở đầu gối. Sau đó, Pogba tiến hành phẫu thuật và bỏ lỡ World Cup 2022 ở Qatar. Pogba đang nhận mức lương rất cao so với mặt bằng chung ở Juventus nói riêng và Serie A nói chung. Một bộ phận CĐV Juventus chỉ trích Pogba khi tiền vệ này từ chối giảm lương trong giai đoạn bị chấn thương.

Hoạt hình Ten Hag loại Ronaldo để thay đổi MU Trong đoạn phim hoạt hình ngắn vừa được Bleacher Report đăng tải, huấn luyện viên Erik ten Hag đóng vai kiến trúc sư đứng sau sự thay đổi toàn diện của Man United.