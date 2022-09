Cầu thủ Man United bị ngộ độc sau trận đấu ở Europa League

Một ngày sau trận gặp Sheriff ở đấu trường châu lục, 12 thành viên của Man United cảm thấy không khỏe.

Theo The Sun, cầu thủ và nhân viên của Manchester United bị ngộ độc từ bữa ở thành phố Chisinau hoặc lúc dùng đồ ăn trên chuyến bay khi trở về Anh. Sự cố khiến một số cầu thủ phải nghỉ tập vào ngày thứ thứ 6 tuần trước. Trong khi số khác lại phải nghỉ tập vào ngày thứ 7.

Man United gặp sự cố sau chuyến hành quân đến Moldova.

Man United gặp may khi không phải ra sân vào cuối tuần qua. Trận đấu ở vòng 8 Premier League gặp Leeds United bị hoãn do lực lượng cảnh sát tại Manchester không đủ quân số để đảm bảo an ninh. Đến hôm nay (19/9), các cầu thủ bị ngộ độc hồi phục.

Man United vừa giành 3 điểm đầu tiên tại Europa League sau chiến thắng 2-0 trước CLB Moldova, Sheriff. Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo lần lượt ghi bàn để giúp "Quỷ đỏ" vươn lên thứ hai tại bảng E.

Chuỗi trận tịt ngòi của Ronaldo mùa này dừng lại. Ở lần thứ 8 ra sân cho MU, lão tướng 37 tuổi ghi một bàn từ chấm 11 m để giúp "Quỷ đỏ" giành thắng lợi 2-0. Đây là bàn đầu tiên của CR7 tại Europa League, và thứ 144 của anh trong các giải đấu trực thuộc UEFA.

"Thật vui khi lại ghi bàn để giúp đội giành 3 điểm. Làm tốt lắm, các chàng trai", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau trận thắng Sheriff, HLV Erik ten Hag cũng có một vài nhận xét về cậu học trò người Bồ Đào Nha: "Khi có thể trạng tốt nhất, Ronaldo sẽ ghi nhiều bàn hơn. Cậu ấy hoàn toàn tập trung vào kế hoạch ở mùa giải này. Ronaldo đang nỗ lực tạo thêm sự kết nối trên sân. Tôi hoàn toàn hài lòng với điều này".

MU sẽ trở lại vào ngày 2/10 để chạm trán Man City ở vòng 9 Premier League.