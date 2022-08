Cầu thủ Liverpool bị chỉ trích đá hời hợt

Cổ động viên Liverpool không hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn mờ nhạt của đội trong trận thua 1-2 trước MU rạng sáng 23/8 (giờ Hà Nội).

Trên mạng xã hội, nhiều cầu thủ Liverpool chịu chỉ trích từ CĐV vì thái độ thi đấu hời hợt ở trận gặp MU tại vòng 3 Premier League 2022/23. Nhóm này bao gồm Trent Alexander-Arnold, James Milner, Virgil van Dijk và Jordan Henderson.

Trong đó, Alexander-Arnold nhận nhiều lời bình luận tiêu cực. CĐV tên Ewurama viết: "Trent trông thật thiếu động lực, giống như cậu ấy không quan tâm bất kỳ điều gì trên sân". Tài khoản tên Luke bình luận: "Trent nên bị đẩy lên băng ghế dự bị".

Arnold dâng quá cao, để lộ nhiều khoản trống ở hàng thủ. Ảnh: Sky Sports.

CĐV tên Grayhair viết: "Khả năng phòng ngự của Trent thật sự thảm họa. Hãy ngưng để đối thủ qua mặt liên tiếp như vậy đi. Cậu ấy cần có trách nhiệm hơn trong việc phòng ngự".

Phút 52, Alexander-Arnold biến mất ở cánh phải, để mặc Rashford thoát xuống trống trải và sút tung lưới Alisson Becker. Cặp trung vệ Joe Gomez và Van Dijk không thể theo kèm tiền đạo của MU.

Các trang báo Anh chấm điểm khá thấp cho dàn sao Liverpool. Một bằng chứng cho thấy họ không có màn trình diễn ấn tượng. Ở trận này, 5 cầu thủ Liverpool bị Goal chấm điểm 4 bao gồm Alexander-Arnold, Van Dijk, Henderson, Milner và Roberto Firmino.

Trên sân Old Trafford, Liverpool kiểm soát bóng đến 70% trong 90 phút. "The Kop" dứt điểm 17 lần nhưng chỉ có 5 lần trúng đích và ghi một bàn. Các thông số của Liverpool hầu hết nhỉnh hơn MU, thế nhưng thầy trò Jurgen Klopp không có điểm nào khi rời sân Old Trafford.

Sau trận đấu, HLV Klopp chia sẻ: "Chúng tôi thua trận. Đây là một kết quả đáng thất vọng. Tôi lo lắng cho vị trí hiện tại của đội".

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool giúp MU vươn lên thứ 14 với 3 điểm, trong khi "The Kop" tụt xuống thứ 16 với vỏn vẹn 2 điểm.