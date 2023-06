Cầu thủ Chelsea bị từ chối chuyển nhượng hai kỳ liên tiếp

Sau khi thương vụ chuyển tới PSG đổ bể, Hakim Ziyech tiếp tục không thể gia nhập Al Nassr theo kế hoạch.

Cách đây ít hôm, theo Telegraph, Chelsea đạt thỏa thuận chuyển nhượng với Al Nassr cho trường hợp của Hakim Ziyech. Cầu thủ này ký vào bản hợp đồng 3 năm, kéo dài tới tháng 6/2026. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất.

Tuy nhiên,Foot Mercato xác nhận ngôi sao người Morocco đã không thể vượt qua bài kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng với Al Nassr. Đội bóng của Cristiano Ronaldo phát hiện Ziyech gặp vấn đề ở đầu gối và quyết định hủy bỏ giao kèo.

Hồi tháng 1/2023, Ziyech cũng trải qua vấn đề tương tự. Song, PSG vẫn chấp nhận và muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này. Dù vậy, thương vụ không thể hoàn tất do phía Chelsea chậm trễ trong việc gửi giấy tờ.

Khi ấy, CLB chủ sân Parc des Princes tức giận vì không có được Ziyech. Phía PSG gọi vụ chuyển nhượng này là "một trò hề". Đội bóng Ligue 1 gửi đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) nhưng bất thành. LFP tuyên bố PSG không thể đăng ký Ziyech theo dạng cho mượn từ Chelsea bởi các giấy tờ liên quan không hợp lệ.

L'Equipe cho rằng Chelsea là bên phải chịu trách nhiệm. "The Blues" gửi nhầm giấy tờ ở lần đầu tiên, sau đó quên ký ở lần thứ hai và trong lần gửi giấy tờ cuối cùng, các tài liệu lại nộp quá trễ so với thời gian quy định.

Sau khi "The Blues" mang về các tân binh ở phiên chợ tháng 1/2023, Ziyech dần trở thành người thừa. Anh muốn ra đi để làm lại sự nghiệp nhưng liên tiếp bị từ chối chuyển nhượng.

Cú cứa lòng của ngôi sao bị thất sủng ở Chelsea Hakim Ziyech ghi bàn trong trận thua 1-2 của tuyển Morocco trước Nam Phi tại vòng loại Cúp bóng đá Châu Phi 2023 vào đêm 17/6 (giờ Hà Nội).