Cầu thủ Argentina nhảy múa, Messi cười tươi trên xe buýt

Một tiếng trước giờ bóng lăn, xe buýt chở tuyển Argentina đã đến sân Lusail. Truyền hình phát cảnh cầu thủ "Albicelestes", trong đó có Lautaro Martinez, Angel Di Maria đang nhảy múa, ca hát.

Lionel Messi là người bước xuống xe gần cuối cùng. "El Pulga" cũng nở nụ cười tươi trước khi tiến vào sân vận động.

"Có lẽ tin Brazil bị loại đã đến tai tuyển Argentina", một CĐV nhận xét. "Còn gì vui hơn khi kình địch bị loại ngay từ tứ kết", người hâm mộ thứ 2 bình luận. "Ngay cả Messi cũng không giấu nổi niềm vui khi Brazil bị loại", CĐV thứ 3 phỏng đoán.

Chỉ vài phút trước khoảnh khắc vui vẻ của Argentina, cú sốc tiếp theo tại World Cup đã xảy ra khi Brazil bị Croatia loại. "Selecao" chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian và có bàn mở tỷ số ở phút 105+1 do công của Neymar. Tuy nhiên, đại diện châu Âu có bàn gỡ hòa ở phút 117, qua đó kéo đối thủ Nam Mỹ vào loạt luân lưu.

Ở loạt "đấu súng" cân não, Rodrygo và Marquinhos đá hỏng khiến giấc mơ vô địch thế giới của Brazil tan thành mây khói. Giờ đây, Nam Mỹ chỉ còn một đại diện ở vòng knock-out World Cup, đó là Argentina.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019