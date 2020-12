Được chia sẻ cách đây 15 năm, câu nói của đồng sáng lập Apple lại là điều chúng ta muốn nghe trong tình hình thế giới hiện nay.

Zing lược dịch bài viết của tác giả Jason Aten, đăng trên Inc.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi nhiều thứ. Chúng ta không còn du lịch, tụ họp đông đúc như trước. Đa số hoạt động của mọi người diễn ra ở nhà.

Ngôi nhà trở thành nơi làm việc, học tập của nhiều người qua các ứng dụng trực tuyến. Trong lúc viết bài này, con gái tôi đang tập thể dục cùng giáo viên trước chiếc laptop kế bên phòng.

Câu nói của Steve Jobs năm 2005 trở thành điều chúng ta muốn nghe trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Ảnh: Speeches and Addresses.

Không khó để quên đi năm 2020. Tuy nhiên nếu nghĩ rằng 8 tháng qua xứng đáng quay lại và làm những điều tốt đẹp hơn, câu nói của Steve Jobs, cố CEO Apple lại khá chính xác trong hoàn cảnh này.

“Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith” (tạm dịch: Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin).

Câu nói trên nằm trong bài diễn văn kinh điển của Jobs tại Đại học Stanford năm 2005. Lúc đó, căn bệnh ung thư tuyến tụy của ông đã thuyên giảm sau một ca phẫu thuật. Điều đó giúp ông có được góc nhìn độc đáo về cuộc sống và những điều ý nghĩa. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp con người cảm nhận được chúng.

Lời động viên đừng đánh mất niềm tin của Jobs rất phù hợp trong bối cảnh mọi người lo sợ sẽ có “viên gạch” rơi xuống đầu mỗi ngày. Số ca mắc Covid-19 tại nhiều nước tăng từng ngày, các doanh nghiệp điêu đứng trong khi thất nghiệp vẫn là nỗi ám ảnh.

"Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin". Ảnh: CNBC.

Khi một viên gạch rơi xuống, bạn sẽ thấy đau và thậm chí mất phương hướng trong thời gian ngắn. Nó sẽ để lại dấu, thậm chí là vết bầm.

Tuy nhiên mọi thứ sẽ ổn. Dù có thể không bao giờ trở về bình thường như trước, chúng ta vẫn vượt qua mọi khó khăn.

Bạn không thể điều khiển viên gạch rơi xuống lúc nào, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách phản ứng. Đó là điều quan trọng bởi niềm tin ấy không chỉ dành cho bạn mà còn với những người xung quanh. Doanh nghiệp, khách hàng, nhân viên lẫn gia đình, họ tin rằng bạn sẽ không bỏ cuộc vì hoàn cảnh vì mọi thứ sẽ qua đi. Những “viên gạch” rồi sẽ ngừng rơi.