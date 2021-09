Câu lạc bộ sách phát triển mạnh tại Australia

Bà Gina Martin, chủ một hiệu sách tại Broadbeach, vùng Gold Coast, Australia, thông tin với trang ABC rằng các câu lạc bộ sách đang ngày càng phổ biến ở quốc gia này.

“Tôi nhận thấy số lượng người mở các câu lạc bộ sách đang gia tăng. Nhìn chung, phụ nữ có sở thích thảo luận về sách với nhau và rất nhiều nhóm bạn đang tăng cường thành lập câu lạc bộ sách", bà Martin nói.

Bà cho biết thêm ai thích đọc và nói về sách sẽ được hưởng lợi khi tham gia các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ mở ra một thế giới mới cho các thành viên để hiểu trải nghiệm của những người khác.

Các câu lạc bộ sách, đặc biệt là dưới hình thức trực tuyến, đang phát triển mạnh mẽ tại Australia. Ảnh: Wall Street Journal.

Khu vực Gold Coast của Australia hiện có hơn 150 bộ công cụ hỗ trợ các câu lạc bộ sách và đang được bổ sung thêm. Dani Watson, nhân viên phát triển các câu lạc bộ sách, cho biết một số nhóm đang đặt lịch mượn bộ công cụ này với thư viện khu vực.

“Bộ công cụ là tài liệu gồm 10 cuốn sách và danh sách câu hỏi về sách. Mọi người đều được đọc miễn phí cùng một cuốn sách trong vài tuần. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời", bà Watson nói với trang ABC.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, số lượng các câu lạc bộ sách trực tuyến cũng đang gia tăng mạnh. Sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong các câu lạc bộ sách cũng thu hút một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội.

"Nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey có 600.000 thành viên trong câu lạc bộ sách và nữ diễn viên Reese Witherspoon có hơn hai triệu người tham gia câu lạc bộ của mình.

Tại Australia, các thư viện trên khắp đất nước đang khuyến khích độc giả tham gia vào câu lạc bộ sách trực tuyến.

Câu lạc bộ sách điện tử Together We Read đang mời độc giả tham gia tự do và miễn phí trong tháng 9. Độc giả sẽ được tiếp cận nhiều cuốn sách điện tử và sách nói, cũng như tham gia các nhóm thảo luận trực tuyến.

Bà Watsons cho hay mọi người bị ảnh hưởng bởi phong tỏa nhưng vẫn có thể truy cập rất nhiều mục trong thư viện trực tuyến. Không chỉ có sách mà còn có tạp chí, báo và nhiều tài liệu khác.