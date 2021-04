Câu lạc bộ Premier League đầu tiên xuống hạng

Sheffield đã chơi cố gắng, khi họ là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn so với chủ nhà (8 so với 7). Tuy nhiên, sự yếu kém của các cầu thủ trên hàng công khiến "The Blades" nhận thất bại thứ 6 liên tiếp và chính thức xuống chơi ở Championship mùa 2021/22.