Câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump cháy vé

Mar-a-Lago và các câu lạc bộ ở Palm Peach, Florida đang thu hút lượng lớn khách hàng tìm tới đăng ký thành viên dù chi phí không hề rẻ, có thể lên đến 250.000 USD.

Trong thời gian đại dịch, người dân New York và các bang Đông Bắc nước Mỹ đổ xô tới sinh sống ở Palm Beach, Florida. Khí hậu ấm áp, nhiều nắng, chính sách thuế ưu đãi và các câu lạc bộ tư nhân sang trọng là những gì mà người New York, đặc biệt là những người giàu, mong muốn khi chuyển về tiểu bang miền Nam, theo New York Times.

Hàng dài chờ đăng ký thành viên

Có hai loại câu lạc bộ được yêu thích, tùy vào mục đích của khách hàng. Các câu lạc bộ đồng quê truyền thống phục vụ các gia đình, có bãi biển, sân tennis, sân golf. Trong khi đó, câu lạc bộ ăn uống là nơi để thành viên tới uống rượu, ăn tối và khiêu vũ.

"Cả hai loại câu lạc bộ này đều không còn mở đăng ký thành viên", một quản lý doanh nghiệp tại Florida nói, cho biết số người đăng ký thành viên các câu lạc bộ đã quá tải.

Chi phí đăng ký thành viên các câu lạc bộ khá đắt đỏ, có thể lên tới 250.000 USD . Phí đăng ký đã tăng lên đáng kể bởi nhu cầu quá lớn mà chủ yếu là những người thuộc giới trung lưu và thượng lưu vùng Đông Bắc mới chuyển tới Florida.

Câu lạc bộ Colette ở Palm Beach. Ảnh: New York Times.

Ví dụ một suất thành viên câu lạc bộ đồng quê Palm Beach, nơi có dịch vụ sân golf và tennis, có thể mất nhiều năm để xét duyệt. Không những vậy, người đăng ký đôi lúc cần sự giới thiệu từ các thành viên khác của câu lạc bộ để hồ sơ được xét duyệt.

Các câu lạc bộ ăn uống tại Palm Beach đang ngày càng nhiều hơn, thể hiện một xu thế chung của các đô thị thượng lưu khắp nước Mỹ. Việc có thẻ thành viên các câu lạc bộ cho phép những người giàu có được tận hưởng các loại dịch vụ ăn uống, giải trí mà không phải đặt trước hay chờ đợi.

Thực tế, các nhà hàng nổi tiếng nhất Palm Beach luôn đông đúc khách đặt trước. Muốn có một bàn, khách hàng hoặc phải quen thân với chủ nhà hàng, hoặc đặt chỗ lúc 5 giờ chiều ngày giữa tuần tại một vị trí rất xấu.

Những câu lạc bộ 5 sao

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump sở hữu câu lạc bộ được đánh giá là một trong những địa điểm sang trọng và tiện nghi nhất Palm Beach.

Mar-a-Lago là khu bất động sản được xây dựng từ 1926, rộng 80.000 m2, có 118 phòng. Phí khởi điểm của thành viên đăng ký câu lạc bộ tại Mar-a-Lago là 200.000 USD .

Khu nghỉ dưỡng của ông Trump giống như một câu lạc bộ kết hợp giữa truyền thống và ăn uống. Mar-a-Lago vừa phục vụ dịch vụ sân golf, vừa có nhà hàng ăn tối sang trọng.

Mar-a-Lago sở hữu không khí ăn chơi về đêm sôi động hơn các câu lạc bộ khác tại Palm Beach. Hồ bơi và quầy bar của câu lạc bộ tại đây luôn đông đúc khách hàng, ngay cả những buổi tối giữa tuần.

Cựu Tổng thống Trump chơi golf tại Mar-a-Lago. Ảnh: Washington Post.

Không có tiêu chuẩn cụ thể cho việc xét duyệt hồ sơ đăng ký thành viên tại Mar-a-Lago. Một số được xét duyệt khi tuyên bố trong đơn rằng họ tới để chơi golf, không quan tâm chính trị. Một số khác viết rằng họ thích ông Trump và sân golf tại Mar-a-Lago.

Thành viên của câu lạc bộ chủ yếu là đàn ông da trắng và vợ, họ thường mặc những bộ trang phục tối màu sang trọng. Một thành viên của Mar-a-Lago từng nhiều lần bỏ phiếu cho đảng Dân chủ cho biết rất ưng ý câu lạc bộ đến mức sợ lịch sử bỏ phiếu có thể làm người này bị tước tư cách thành viên.

Các căn phòng tại Mar-a-Lago thường được ốp gỗ, trần nhà được trang trí bằng vàng, một số nơi có treo chân dung của cựu Tổng thống Trump.

Khi đến Mar-a-Lago, các thực khách có cơ hội nhìn thấy ông Trump và phu nhân Melania dùng bữa tại khu vực riêng. Đôi lúc, vợ chồng cựu tổng thống cũng ăn tối với bạn bè hoặc đối tác tại câu lạc bộ. Là chủ nhân của Mar-a-Lago, ông Trump có đặc quyền riêng lựa chọn âm nhạc chơi tại câu lạc bộ.

Mar-a-Lago không phải câu lạc bộ duy nhất luôn đông đúc tại Palm Beach. Năm nay, Carriage House đang nổi lên là câu lạc bộ hấp dẫn các khách hàng từ New York và châu Âu. Phí đăng ký tư cách thành viên tại Carriage House là 250.000 USD , cao hơn cả Mar-a-Lago.

"Câu lạc bộ vận hành rất tốt, thức ăn tuyệt vời, màu sắc trang trí rất hấp dẫn với phong cách Anh. Câu lạc bộ mang phong cách hiện đại, nhiệt đới và sang trọng, nó có tất cả những gì khách hàng muốn", một nhà thiết kế của Tommy Hilfinger nói.

Trái ngược với phong cách châu Âu của Carriage House, Colette là một câu lạc bộ khác đậm chất Florida. Colette là một tòa biệt thự trắng, với hàng rào cao bao quanh, nằm ở trung tâm thành phố. Phí đăng ký thành viên tại Colette bình dân hơn, chỉ từ 20.000 - 30.000 USD .

Nhiều phục vụ và nhân viên pha chế đã làm việc tại Colette hàng chục năm. Không ít thành viên của Colette là khách hàng quen thuộc của câu lạc bộ trong thời gian dài.

"Đang có một thế hệ mới chuyển tới Palm Beach, họ muốn kết nối. Colette là nơi có thể kết nối mọi người. Đó là cách tôi kiếm sống", Dan Ponton, ông chủ của Colette, nói.