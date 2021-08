Câu lạc bộ cát-xê triệu USD của diễn viên hạng A

Trong bối cảnh dịch vụ phát trực tuyến lên ngôi, các ngôi sao màn bạc được trả mức lương khổng lồ, có người lên đến 2 triệu USD cho mỗi tập phim truyền hình.

Theo Variety, sự bùng nổ của các dịch vụ phát trực tuyến đã thay đổi hoàn toàn mức thù lao của các diễn viên truyền hình. Sau khi đại dịch ập đến, ngày càng nhiều ngôi sao có thu nhập triệu USD khi đóng phim truyền hình, không kém gì việc xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Hiện tại, các dịch vụ phát trực tuyến đang tăng cường sản xuất thêm nhiều bộ phim để cạnh tranh với các loại hình truyền hình truyền thống. Điều đó dẫn đến việc thu nhập của diễn viên phim truyền hình ngày càng tăng.

Chính sách của dịch vụ phát trực tuyến làm sao hạng A chú ý đến việc đóng series truyền hình. Ngày càng nhiều diễn viên gia nhập “câu lạc bộ 1 triệu USD ”, thậm chí có ngôi sao gây bất ngờ với thù lao 2 triệu USD /tập phim truyền hình.

Thay đổi trong cách trả lương

Theo Variety, các dịch vụ phát trực tuyến ngày càng thèm khát sự xuất hiện của sao hạng A, sau khi chứng kiến một số ngôi sao màn bạc thành công khi lấn sân sang lĩnh vực truyền hình.

Bằng chứng là Mare of Easttown. Tác phẩm truyền hình có mặt Kate Winslet - nàng Rose nổi tiếng của Titanic - đang được khen ngợi và thành công trong mùa dịch. “Ngay cả Apple, Amazon, Hulu đều thèm khát việc mời được sao hạng A xuất hiện trong phim truyền hình. Họ sẵn sàng chi số tiền lớn cho điều đó. Việc sao được trả lương cao hay không tùy thuộc vào khả năng hút khán giả của họ”, đại diện hãng phim nói.

Theo lời của một đại diện hãng phim truyền thống, khoản tiền lương lớn được chi trả sau khi phim thành công trên sóng truyền hình chỉ còn là dĩ vãng. “Việc ứng dụng trực tuyến xuất hiện đã thay đổi nhiều thứ, điển hình là số lượng người xem thiếu minh bạch. Điều đó khiến hãng phim khó xác định mức độ ăn khách của diễn viên”.

John Krasinski và nhiều sao phim truyền hình nâng cao vị thế trong thời đại dịch vụ phát trực tuyến phát triển. Ảnh: Rolling Stones.

Người này cho rằng việc hưởng tiền thưởng sau khi phim lên sóng đã không còn ý nghĩa trong lĩnh vực truyền hình, trừ khi diễn viên đó làm việc cùng Dick Wolf hoặc một nhà sản xuất nào đó có thâm niên và tên tuổi ăn khách.

Trong thời đại phát trực tuyến, thù lao của diễn viên phim truyền hình chủ yếu được trả trước. Mặc dù các giao dịch có thể bao gồm yếu tố thưởng thêm, việc trở nên giàu có nhờ vào tiền thưởng đã là chuyện quá khứ. “Phim hiện nay chủ yếu được mua lại, ngay cả hãng phim truyền thống như Warner Bros., Sony hoặc ABC đều chạy theo điều đó”, đại diện hãng sản xuất phim nói.

Theo đó, nếu một trong những hãng phim truyền thống này nhận được hợp đồng tốt với các dịch vụ phát trực tuyến, lợi nhuận sẽ chia đều giữa hãng phim và các bên đầu tư. Diễn viên hiếm khi được thưởng thêm khi có quá nhiều sự phân chia quyền lợi ở đây.

Ngoài ra, với sự thiếu minh bạch về cả rating, số lượng người xem trong thế giới phát trực tuyến, rất khó để xác định giá trị của một chương trình truyền hình. Điều đó dẫn đến việc có sự thiếu công bằng khi trả lương cho các diễn viên.

Mặc dù rất khó để đánh giá mức độ thành công của một chương trình trong thời đại phát trực tuyến, một số tiêu chuẩn khác được mang ra làm thước đo, bao gồm các giải thưởng, dư luận xã hội và cách đo lường chỉ số từ bên thứ ba. John Krasinski có thể kéo dài hợp đồng béo bở tại Amazon nhờ vào những giải thưởng, phản ứng của khán giả sau khi đóng vai Jack Ryan trong Tom Clancy's Jack Ryan.

Thu nhập triệu USD của diễn viên phim truyền hình

Theo Variety, các công ty sản xuất như Lucasfilm và Marvel đang suy nghĩ hướng phát triển nhân vật trong phim điện ảnh thành loạt phim truyền hình riêng. Lý do là những ông lớn trực tuyến sẵn sàng trả số tiền lớn cho hướng đi này, số lượng ngày càng nhiều.

Do việc đầu tư ngày càng lớn, số tiền các hãng phim bỏ ra cho sao hạng A để họ đồng ý xuất hiện trong phim truyền hình ngày càng tăng.

Hiện tại, đứng đầu danh sách diễn viên được trả lương cao nhất trong một bộ phim truyền hình là Robert Downey Jr.. Người Sắt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel bỏ túi khoảng 2 triệu USD /tập phim khi nhận lời đóng The Sympathizer - tác phẩm chuyển thể dựa trên tiểu thuyết giành giải Pulitzer của nhà văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt.

Robert Downey Jr. và Chris Pratt - hai ngôi sao của MCU - nhận mức lương triệu USD/tập phim truyền hình. Ảnh: Getty, Variety.

Ngôi sao thứ hai bước ra từ MCU được trả mức lương cao ngất ngưởng khi đóng phim truyền hình là Chris Pratt. Tài tử Vệ binh dải ngân hà bỏ túi 1,4 triệu USD /tập khi nhận vai chính trong loạt phim The Terminal List của Amazon.

Cách đây vài năm, câu lạc bộ diễn viên bỏ túi triệu USD/tập có rất ít thành viên. Ngày nay, tuy chưa thực sự nhiều, nhưng sự tiệm cận ngày càng tăng. Mức lương tiêu chuẩn của một số sao hạng A là khoảng 600.000- 750.000 USD /tập, điển hình là Kate Winslet trong Mare of Easttown và Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson trong The First Lady.

Ngay cả truyền hình truyền thống cũng không tránh khỏi xu hướng. NBC đang trả cho Ted Danson 400.000 USD cho mỗi tập phim Mr. Mayor. Theo Variety, NBC biết nam diễn viên là siêu sao, có khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ và được nhiều bên khao khát mời về làm việc cùng.

“Truyền hình đang tìm cách cạnh tranh để có được ngôi sao. Nhà đài không còn nhiều quyền lực hay những thứ hay ho để thu hút khán giả như trước nữa”, nhân viên của NBC nói.

Việc chi trả quá nhiều tiền cho một ngôi sao hạng A dẫn đến tình trạng một số diễn viên bị đối xử bất công. Những ngôi sao dù có thực lực dễ rơi vào cảnh làm nền cho các ngôi sao khác. Mức lương của họ giảm dần theo từng đợt. “Ngày càng nhiều hãng phim tìm cách chi trả số tiền lớn cho những ngôi sao hàng đầu và dần loại bỏ một số người khác”, đại diện một hãng phim nói với Variety.

Với sự bùng nổ các loại hình phát trực tuyến, người trong cuộc cho rằng có sự thèm muốn được nhìn thấy rõ ràng ở Netflix, Amazon, Disney, HBO Max… Quản lý của những diễn viên phim truyền hình cho rằng đây là điều kiện khá thuận lợi để các ngôi sao dễ dàng kiếm tiền hơn. “Tôi chưa thấy mức lương giảm vào thời điểm này. Tôi vẫn khá lạc quan về điều đó”, người này nói.