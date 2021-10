Câu hỏi xoay quanh hình ảnh mới của Spider-Man

Những hình ảnh mới từ “Spider-Man: No Way Home” vừa được tạp chí Empire tiết lộ. Chúng nhiều khả năng đưa ra gợi ý cho tình tiết quan trọng từ phim.

Hồi cuối tháng 8, Sony Pictures và Marvel Studios đã tung trailer đầu tiên cho Spider-Man: No Way Home, tác phẩm thứ ba về phiên bản siêu anh hùng bắn tơ do Tom Holland thủ vai. 24 tiếng từ thời điểm phát hành, đoạn giới thiệu thu hút 355,5 triệu lượt xem trên toàn thế giới, cao gấp 1,2 lần kỷ lục mà Avengers: Endgame từng xác lập.

Lần này, Spider-Man du hành qua đa vũ trụ, nhiều khả năng hội ngộ các phiên bản Peter Parker từ chiều không gian khác (do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai). Gã phản diện Doc Ock (Alfred Molina) cũng có màn trở lại ấn tượng cùng ba thành viên khác của liên minh phản diện Sinister Six.

Chùm ảnh mới được tiết lộ

Khán giả vẫn háo hức chờ đợi Sony tung trailer tiếp theo cho No Way Home trước thời điểm phim lên sóng vào trung tuần tháng 12. Cuối tuần qua, tạp chí Empire đã đăng tải hai bức hình mới trích từ nội dung No Way Home. Chùm ảnh mang đến hai trạng thái hoàn toàn đối lập của siêu anh hùng trẻ tuổi.

Bức ảnh Spider-Man mới được tạp chí Empire chia sẻ.

Trong bức ảnh đầu tiên, Spider-Man đang bỏ chạy, phía sau lưng là Doc Ock. Gã phản diện đang sử dụng hệ thống xúc tu máy nâng xe hơi hai bên đường, nhiều khả năng sẽ dùng để ném về phía siêu anh hùng. Spider-Man đeo mặt nạ kín mít, do đó chưa thể khẳng định phiên bản đang bỏ chạy là ai.

Bức ảnh thứ hai ngược lại, cho thấy phiên bản Spider-Man của Peter Parker với ánh mắt kiên định, đang đứng trên một bề mặt kim loại giữa đống đổ nát trong tư thế chiến đấu. Anh mặc bộ giáp với hai màu đỏ và đen, từng xuất hiện trong Spider-Man: No Way Home. Siêu anh hùng không đeo mặt nạ, khuôn mặt lộ nhiều vết bầm tím.

Khán giả nhanh chóng nhận ra bức ảnh đầu tiên, Spider-Man chạy ra xa khỏi Doc Ock, nằm trong một phân cảnh đã có trong trailer công bố hồi tháng 8. Tuy nhiên, bức ảnh thứ hai thuộc về một bối cảnh chưa từng xuất hiện. Trang Collider gợi ý đây có thể là khung cảnh Sanctum Sanctorum của Doctor Strange.

Từ bức ảnh, khán giả cũng chưa biết Spider-Man đang đối đầu với kẻ thù nào. Lý do siêu anh hùng trẻ tuổi thiếu mặt nạ trong cảnh phim cũng khiến khán giả bối rối khi tìm lời giải đáp.

Lời giải thích hợp lý

Dù Spider-Man của MCU đã bị lộ danh tính Peter Parker, anh vẫn cần đến chiếc mặt nạ Spider-Man khi chiến đấu. Nó không chỉ là phương tiện che giấu danh tính mà còn đóng vai trò thiết bị bảo hộ tương tự bộ giáp tối tân mà Parker và Stark (Robert Downey Jr.) từng chế tạo. Trong ảnh, bộ giáp của Spider-Man trông vẫn khá nguyên vẹn, loại bỏ khả năng chiếc mặt nạ - một phần của nó - đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bức ảnh Spider-Man khiến khán giả tò mò.

Thêm vào đó, trong hai phần phim Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và cả những lần siêu anh hùng bắn tơ “đánh thuê” trong Captain America: Civil War (2016) cùng Avengers: Infinity War (2018), anh đều không gỡ bỏ mặt nạ cho tới khi tàn cuộc. Điều này cho thấy việc Spider-Man bỏ mặt nạ giữa trận chiến mang một ý nghĩa khác.

Trang BGR đã đưa ra giả thiết về lý do duy nhất buộc Peter Parker buộc phải tháo mặt nạ, hoặc vô hiệu hóa nó giữa trận chiến. Đó là giúp khán giả phân biệt các phiên bản Peter Parker cùng xuất hiện trong một khung cảnh. Dẫu mỗi phiên bản Spider-Man đều mặc một bộ giáp với đặc trưng riêng, có thể vậy vẫn chưa đủ để phân biệt họ giữa chiến trường khốc liệt.

Trong Spider-Man: No Way Home, cuộc sống của Peter Parker hoàn toàn đảo lộn. Cậu bị thẩm vấn vì là kẻ tình nghi sát hại Mysterio (Jake Gyllenhaal), chịu sự săn đuổi của báo giới và tẩy chay từ dư luận… Đáng buồn hơn cả, không chỉ siêu anh hùng trẻ gặp rắc rối, người thân của cậu cũng bị cuốn vào vòng lao lý.

Bế tắc, Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Wong (Benedict Wong) với hy vọng khiến thế giới quên đi danh tính siêu anh hùng của mình. Tuy nhiên, sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Strange và Parker đã khiến trận pháp bị phá vỡ, đặt đa vũ trụ trước bờ vực nguy hiểm.