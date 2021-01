Câu hỏi về số nguyên tố khiến thí sinh Olympia bối rối

Trong khi nhiều khán giả đánh giá câu hỏi không khó, một số cho rằng thí sinh gặp áp lực thời gian nên không trả lời đúng là điều dễ hiểu.

Câu hỏi trong phần thi Khởi động của thí sinh Trần Văn Minh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) tại cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 17/1 đang thu hút sự chú ý từ khán giả.

Nhận được câu hỏi "Tích của 100 số nguyên tố đầu tiên chia cho 21 có số dư là bao nhiêu" ở những giây cuối cùng, Văn Minh trả lời là "dư 1" và không giành được điểm.

MC Diệp Chi công bố đáp án là “không dư” và không giải thích thêm.

Trên fanpage Diễn đàn Toán học Việt Nam, nhiều khán giả nhận xét đây không phải là câu hỏi quá khó nếu bình tĩnh suy luận. Phần lớn đưa ra đáp án và lời giải thích là: "100 số nguyên tố đầu tiên có 3 với 7 nên dù nhân thêm bao nhiêu số vẫn sẽ chia hết cho 21. Bởi vậy, dư 0 là đáp án đúng".

Bên cạnh đó, nhiều người thừa nhận bối rối không kém thí sinh khi lần đầu đọc đề bài. Họ cho rằng có thể áp lực từ tính chất căng thẳng của cuộc thi tháng đã khiến người chơi không đưa ra được câu trả lời chính xác trong thời gian rất ngắn.

Văn Minh không giành được điểm ở câu hỏi Toán học về số nguyên tố.

Là gameshow về kiến thức ở đa dạng lĩnh vực, chương trình Đường lên đỉnh Olympia từng nhiều lần đưa ra câu hỏi "làm khó" các nhà leo núi và khiến khán giả tranh luận.

Tại cuộc thi tuần cuối cùng của Olympia 2020, thí sinh Phan Nguyễn Hồng Lam (Phú Yên) nhận được câu hỏi Về đích 10 điểm thuộc lĩnh vực Sinh học: "Con lai giữa lừa và ngựa là con la. Vậy con của con la gọi là gì?".

Sau 10 giây suy nghĩ, Hồng Lam trả lời “con la” và không ghi điểm. Thí sinh Đăng Dương (Hà Nội) sau đó giành điểm nhờ đưa ra đáp án đúng là “con la không thể có con”.

Cũng tại cuộc thi này, câu hỏi “chia đều 7 quả táo cho 8 người” làm khó cả 4 nhà leo núi. Trong 10 giây suy nghĩ, thí sinh Nguyễn Hồ Tiến Đạt (Tiền Giang) đưa ra câu trả lời không chính xác là “thêm một quả táo nữa”. Ba thí sinh còn lại cũng bỏ lỡ cơ hội giành điểm.

Sau đó, MC Ngọc Huy công bố đáp án: “Cắt mỗi quả thành 8 phần bằng nhau, sau đó chia đều cho 8 người”. Nghe xong, các thí sinh và khán giả đều bật cười trước đáp án khá đơn giản.

Thí sinh Olympia bối rối trước câu hỏi từ chương trình.

Câu hỏi Toán 30 điểm ở cuộc thi tháng Olympia (phát sóng chiều 7/6) cũng từng trở thành tâm điểm tranh luận trên fanpage chương trình. Nội dung câu hỏi như sau: "An đã tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An đã tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?".

Sau khi Văn Sơn (Thanh Hóa) bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, MC Ngọc Huy giải thích: “Ta có số cái xà An tập mỗi ngày trong 7 ngày lập thành một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai là 4, tổng là 119. Do đó, áp dụng công thức, ta có số hạng đầu tiên của dãy = (119 x 2 / 7 - 6 x 4) / 2. Số cái xà An tập trong ngày đầu tiên là đáp án của phép tính đó là 5”.

Nhiều khán giả nhận xét câu hỏi trên không khó song cách giải của chương trình quá phức tạp. Một số chia sẻ cách giải khác dễ hiểu hơn.

Ở chương trình Olympia phát sóng ngày 18/11/2018, câu hỏi Về đích của thí sinh Phạm Hải Bình (Hải Phòng) "Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?" khiến cả 4 nhà leo núi và khán giả “hoang mang”.

Trong vòng 15 giây suy nghĩ, Hải Bình lần lượt đưa ra câu trả lời là 16, 17, 18, 15 và chốt lại ở con số 17. Đáp án được MC Diệp Chi đưa ra khiến nhiều người bất ngờ: “A chỉ có 1 ngày sinh”.

Câu đố mẹo từ chương trình khiến nhiều khán giả thích thú. Đây cũng được cho là một trong những câu hỏi thú vị, được chia sẻ nhiều trên mạng.