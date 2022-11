Câu hỏi về chất lượng sách thiếu nhi của các ngôi sao thế giới

Theo nhận định của tờ Financial Times, phần lớn các tác phẩm này đều đề cập đến các chủ đề khá chung và có phần lộn xộn. Tuy nhiên, chúng lại thu hút nhiều người mua sách.

Serena Williams mới ra mắt cuốn The Adventures of Qai Qai. Ảnh: ET.

Trong những năm gần đây, ngành xuất bản toàn cầu xuất hiện rất nhiều tác phẩm sách thiếu nhi của người nổi tiếng. Từ cựu thành viên Spice Girl Geri Halliwell đến công nương Hoàng gia Anh Meghan Markle hay gần đây là ngôi sao quần vợt Serena Williams đều đã cho ra mắt các tác phẩm thiếu nhi của riêng họ.

Thông qua câu chuyện về những tên cướp biển, ghế đá trong công viên, những con gấu nhảy múa và những chú chó sói táo bạo hay cuộc phiêu lưu của những cậu bé và những chú ếch biết nói, những người nổi tiếng tin rằng họ có thể kết nối với các em nhỏ.

Tuy nhiên, tờ Financial Times đặt câu hỏi rằng: “Liệu những cuốn sách này có chất lượng hay không, hay xu hướng này đang đi quá xa?”.

Xu hướng từ thế kỷ trước

Từ cuối những năm 1990, những dấu hiệu đầu tiên về xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện. Diễn viên người Mỹ John Travolta đã xuất bản một truyện ngụ ngôn ngắn về việc bay lượn Propeller One-Way Night Coach vào năm 1997, diễn viên Jamie Lee Curtis cũng khởi đầu sự nghiệp viết văn cho trẻ em bằng cuốn When I Was Little năm 1993 và Madonna tạm dừng các bản hit nhạc pop để phát hành cuốn The English Roses vào năm 2003, kể về tình bạn và sự ghen tị giữa các cô gái trẻ.

Madonna ra mắt cuốn English Roses năm 2003. Ảnh: Getty Images.

Không ai trong số họ có thể đoán được tình hình ba thập kỷ sau đó. Thị trường sách thiếu nhi đang bão hòa với các sản phẩm do người nổi tiếng viết ra. Họ chủ yếu viết sách tranh và hình ảnh do các nghệ sĩ chuyên nghiệp phụ trách, ví dụ cuốn Billy and the Giant Adventure của đầu bếp Jamie Oliver, đến các ngôi sao thể thao như Serena Williams với cuốn The Adventures of Qai Qai hay nghệ sĩ rap Ludacris với cuốn Daddy and Me and the Rhyme to Be.

Về mặt tích cực, những cuốn sách này dường như được đảm bảo về doanh thu khi tận dụng tên tuổi của các nghệ sĩ nổi tiếng và dễ dàng đến với độc giả. Các nhà xuất bản cũng yêu thích xu hướng này vì sẽ giảm bớt công sức quảng bá tác phẩm. Những người nổi tiếng đã có lượng người theo dõi lớn và đội ngũ quảng bá chuyên nghiệp của riêng họ. Và do đó, những cuốn sách họ viết dễ dàng trở thành sách bán chạy nhất.

Theo nhận định của Financial Times, trong khi có một số tác phẩm thực sự chất lượng, như của diễn viên Channing Tatum, Reese Witherspoon hay Seth Meyers, thì nhiều cuốn sách thiếu nhi khác chưa thực sự nổi bật. Đã có nhiều người bình luận ẩn danh trên trang web đánh giá sách uy tín Kirkus Reviews về một số cuốn như Your Baby’s First Word Will Be Dada của diễn viên hài người Mỹ Jimmy Fallon hay You are My Happy của người dẫn chương trình Hoda Kotb là "không hài hước" và “lại thêm một tác phẩm của người nổi tiếng tìm kiếm doanh thu”.

Nhiều tác phẩm khác thì viết về những chủ đề tương đối chung, có cách kể chuyện rườm rà và không còn gì cuốn hút để đọc lại lần thứ hai - điều trẻ em rất thích làm với các tác phẩm chúng yêu thích.

Chìa khóa để tạo nên tác phẩm thiếu nhi chất lượng

“Trẻ em luôn đòi hỏi”, cố nhà văn E B White, tác giả của những tác phẩm kinh điển như Charlotte's Web, chia sẻ với tờ The Paris Review năm 1969. “Chúng là những độc giả rất chú ý, tò mò, háo hức, tinh ý, nhạy cảm, nhanh nhạy và nói chung là độc giả tốt nhất trên Trái Đất”, ông White đánh giá.

Gần đây hơn, Rick Riordan, tác giả của cuốn sách thần thoại Percy Jackson, đã viết: “Sẽ là một sai lầm nếu đặt mục tiêu là viết cho những đứa trẻ. Chúng không thích điều đó. Chúng muốn được đối xử như những độc giả thông minh và tinh tế”.

Nhà văn Sally Gardner, tác giả cuốn Maggot Moon và I, Coriander đã giành được nhiều giải thưởng, cũng đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Khi tôi viết cho trẻ nhỏ, tôi đặt mình trong hoàn cảnh, suy nghĩ của các em. Khi tôi viết cho thanh thiếu niên, tôi phải đứng về phía người trẻ. Tôi không đứng về phía cha mẹ của họ".

Trong khi đây là chìa khóa để viết nên những cuốn sách được yêu thích trong nhiều năm thì tác phẩm của những người nổi tiếng thời gian qua chưa có nhiều nỗ lực như vậy. Mặc dù tác phẩm của những người nổi tiếng luôn hứa hẹn doanh thu và các nhà xuất bản có thể nhanh chóng mang về lợi nhuận, để viết tốt cho trẻ em cần những cây viết độc đáo, giàu kỹ năng, đầu tư thời gian và tâm huyết với thiếu nhi.