Câu hỏi tuyển dụng giúp Elon Musk phát hiện ứng viên nói dối

Câu hỏi của giám đốc điều hành Tesla xuất phát từ văn hóa công ty, tìm kiếm những ứng viên thật sự phù hợp thay vì người thiếu trung thực.

Tesla là một trong những nơi làm việc mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, thống kê cho thấy chỉ 0,5% ứng viên vượt qua các vòng tuyển chọn gắt gao.

Thống kê từ CNBC cho thấy vào năm 2017, Tesla nhận được gần 500.000 hồ sơ dự tuyển cho 2.500 vị trí. Với con số này, chỉ 0,5% ứng viên xuất sắc được chọn làm việc tại doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của toàn cầu. Thậm chí, con số này so với tỷ lệ chọi tại các trường đại học danh tiếng như Đại học Harvard (4,7%), Học viện Công nghệ Massachusetts (6,7%) còn khắt khe hơn nhiều.

Tại Tesla, nhiều vị trí do đích thân Giám đốc, người đồng sáng lập Elon Musk phỏng vấn. CNBC đã chỉ ra câu hỏi mà vị tỷ phú sử dụng để sàng lọc ứng viên thiếu trung thực.

Elon Musk thường hỏi ứng viên về khó khăn và cách họ giải quyết chúng. Ảnh: Bloomberg.

Người thiếu trung thực nói ngắn gọn và không đúng trọng tâm

Theo Ron Friedman, nhà tâm lý học xã hội đồng thời là tác giả cuốn sách The Best Place to Work, 81% ứng viên nói dối trong các cuộc phỏng vấn.

Đó cũng chính là lý do CEO của SpaceX và Tesla, Elon Musk, thường xuyên hỏi một câu đơn giản để sàng lọc những ứng viên không trung thực. Câu hỏi của ông là: “Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời bạn, những quyết định mà bạn đã thực hiện trong suốt chặng đường đó và lý do khiến bạn thực hiện chúng. Tôi cũng muốn nghe về một số vấn đề khó khăn nhất mà bạn từng gặp phải và bạn đã giải quyết nó như thế nào?”

Phát biểu tại World Government Summit năm 2017 tại Dubai, tỷ phú công nghệ tiết lộ câu hỏi trên rất quan trọng, giúp đánh giá vai trò của một ứng viên với dự án hoặc công ty. Từ câu hỏi này, Musk có thể biết liệu người nộp đơn có thực sự làm chủ vấn đề và tìm ra giải pháp cho nó hay chỉ đơn giản là một thành viên của nhóm nào đó, từng quan sát cách người khác xử lý nó.

Musk quan niệm người nào thực sự đã trải qua những khủng hoảng và vượt qua sẽ nắm rõ tới từng chi tiết nhỏ của vấn đề. Càng xoáy sâu vào điều đó, Musk càng hiểu rõ về ứng viên, điểm mạnh và yếu của họ.

Ngược lại, những người “giả vờ” hoặc nói dối sẽ chỉ dừng lại ở cấp độ nào đó, họ khó nắm rõ từng tiểu tiết. Chính vì vậy, Elon Musk sẽ ngay lập tức nhận ra ứng viên không phù hợp nhờ cách họ chia sẻ ngắn gọn, thiếu trọng tâm về vấn đề được hỏi. “Bất cứ ai từng vật lộn giải quyết một vấn đề nào đó, họ sẽ không bao giờ quên”, vị tỷ phú khẳng định.

Công nhân lắp ráp ôtô trên dây chuyền tại nhà máy của Tesla ở Fremont, California, Mỹ. Ảnh: Getty Image.

Đặc điểm mà mọi nhân viên Tesla đều có

Bài kiểm tra ứng viên nói dối của Elon Musk thực chất xuất phát từ văn hóa cốt lõi mà Tesla xây dựng. Nó được thể hiện qua quy trình tuyển dụng và đặc điểm chung của những nhân viên đang làm việc tại đây.

Cindy Nicola, Giám đốc Trung tâm tuyển dụng toàn cầu của Tesla, tiết lộ với CNBC Make It năm 2018, toàn bộ gần 500.000 hồ sơ ứng tuyển vào đây đều được mời tới phỏng vấn và sàng lọc. Theo Nicola, đây là công việc vất vả, tuy nhiên, họ không muốn bỏ phí những ứng viên tiềm năng.

Sau đó, toàn bộ ứng viên đều trải qua quy trình tuyển dụng gắt gao tại Tesla, với các vòng kiểm tra kỹ năng chuyên môn, khả năng làm việc nhóm, xử lý vấn đề. Mỗi vị trí lại có một quy trình và đề bài riêng. Điều này được áp dụng cho mọi vị trí công việc, từ thực tập sinh đến giám đốc điều hành.

Nicola tiết lộ các ứng viên của Tesla đều mang trong mình những bản sắc, cá tính riêng. Tuy nhiên, mọi nhân viên tại công ty này đều có những đặc điểm chung nhất định.

Đầu tiên, họ yêu thích công việc đang làm. Điều khiến Tesla và các nhân viên tại đây tạo nên khác biệt đó là sự cống hiến cho sứ mệnh sáng lập của công ty. Toàn bộ nhân viên đều thấu hiểu nhiệm vụ thay đổi thế giới, tạo ra các phương tiện giao thông giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Để chứng minh rằng họ là người hoàn toàn phù hợp với Tesla, các ứng viên cần chứng minh được họ đam mê sứ mệnh này.

Tại Tesla, quy trình ứng tuyển được thiết kế riêng cho từng vị trí cụ thể. Nicola nói: “Cách chúng tôi tìm ra ứng viên phù hợp đó là loại bỏ những phương án tiếp cận một cho tất cả”. Điều này đòi hỏi ứng viên phải hiểu chính xác những kỹ năng mà vị trí đó yêu cầu cũng như thể hiện xuất sắc bản lĩnh cá nhân.

Theo Nicola, 4 nguyên tắc đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm ứng viên cho Tesla đó là sự sáng tạo, tính định hướng, hợp tác và đáng tin cậy. “Điều quan trọng nhất với chúng tôi là bảo tồn văn hóa đã có và thiết kế các quy trình đánh giá đảm bảo rằng mọi người có đúng ‘mã gene’ phù hợp”.

Đặc điểm thứ ba mà Nicola nhấn mạnh đó là chỉ nhìn vào hành đông, không nghe giải thích.

“Chúng tôi đặt niềm tin vào những người cho thấy họ có thể làm gì, bằng hành động cụ thể thay vì nói bằng lời”, vị chuyên gia này nói. Bởi vậy, các bài tập đánh giá năng lực của Tesla đều có tính gợi mở, xem xét cách ứng viên giải quyết vấn đề.

Nicola giải thích thêm về điều này: “Những gì chúng tôi đang làm ở đây thực sự rất khó, nó chưa từng được thực hiện ở bất kỳ đâu trước đây. Chính vì vậy, các bài toán đưa ra nhằm tìm kiếm cách nghĩ mới”.