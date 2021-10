Câu hỏi còn bỏ ngỏ ở tập cuối series siêu anh hùng ‘What If…?’

Tập cuối mùa 1 của TV series “What If…?” đã lên sóng. Phim tóm gọn các mạch tình tiết độc lập trong tám tập phim trước về cùng một mối - trận chiến chống đại phản diện Ultron.

Tập 9 của TV series What If…?, nhan đề The Watcher Broke His Oath, đã kết nối mạch truyện còn dang dở trong tám tập phim trước vào một cái kết hoành tráng. Các siêu anh hùng từ nhiều dòng thời gian, gồm Gamora, Black Widow, Agent Carter, Thor, Doctor Strange, Star Lord phiên bản T'Challa, Erik Killmonger..., đã được The Watcher chiêu mộ cho trận chiến chống Ultron.

Cuộc chiến ác liệt đã nổ ra, với chiến thắng tất nhiên thuộc về phía các siêu anh hùng. Sau khi trời yên biển lặng, liên minh tan rã, mỗi siêu anh hùng lại được trả về dòng thời gian ban đầu, theo đuổi một định mệnh khác nhau. Đây nhiều khả năng cũng là màn chuẩn bị cho mùa phim thứ hai hoành tráng, tiếp tục đi sâu khám phá đa vũ trụ Marvel.

Peggy có tái ngộ Steve Roger?

Hình ảnh bộ giáp Hydra Stomper xuất hiện ở cảnh cuối What If...? mùa đầu tiên. Ảnh: Marvel Studios.

Mùa đầu tiên của What If…? khép lại với câu chuyện của Peggy Carter. Sau khi được The Watcher đưa ra khỏi thế giới của mình để tham gia đội Guardians of the Multiverse (Vệ binh Liên ngân hà), Peggy trở lại chốn cũ, ngay giữa trận chiến với Batroc the Leaper.

Black Widow kịp thời xuất hiện, trợ giúp Peggy vượt qua tình thế ngặt nghèo. Sau đó, Natasha nói với Peggy điều cô cần phải biết. Hai người phụ nữ tiến lại một ô cửa sổ bằng kính. Ở phía bên kia là Hydra Stomper - bộ giáp chiến đấu mà Howard Stark chế tạo cho Steve Roger. Món đồ vẫn nguyên vẹn, bảo vệ thứ gì đó bên trong.

Đoạn kết khiến khán giả băn khoăn về khả năng Steve Roger người trần mắt thịt vẫn đang sống bên trong Hydra Stomper. Nếu vậy, sẽ rất bất ngờ nếu phim cho thấy anh đã già đến mức nào cũng như tương lai của loạt phim. Đây là câu hỏi đang đợi chờ giải đáp.

Sứ mệnh mới của The Watcher

The Watcher đã chiêu mộ các siêu anh hùng từ nhiều vũ trụ để tạo thành liên minh Guardians of the Multiverse trong tập 9. Ảnh: Disney.

Sau trận đại chiến với Ultron, The Watcher trở về nơi chốn cũ, tiếp tục công việc quan sát đa vũ trụ. Tuy nhiên, nhân vật đã có ít nhiều thay đổi so với lần xuất hiện đầu tiên. Từ nay, The Watcher không còn bị ràng buộc bởi luật lệ chỉ quan sát và chứng kiến nữa mà sẽ chung tay “bảo vệ” đa vũ trụ.

Trong truyện tranh, The Watcher đã nhiều lần can thiệp vào cuộc chiến tranh đa vũ trụ. Sự xuất hiện của nhân vật quyền năng thường dự báo một điều rất tồi tệ sắp xảy ra. Câu hỏi là: Liệu The Watcher có xuất hiện bằng xương bằng thịt trên màn ảnh rộng trong tương lai của vũ trụ siêu anh hùng?

Doctor Strange - ác quỷ trả giá

Doctor Strange ác quỷ chiến đấu cùng Thor tiệc tùng trong tập 9 What If...?. Ảnh: Marvel Studios.

Phiên bản Doctor Strange ác quỷ mà khán giả từng gặp gỡ trong tập 4 của What If…? là một trong những siêu anh hùng được chiêu mộ cho trận chiến chống Ultron. Anh là người thủ lĩnh không chính thức của liên minh siêu anh hùng đa vũ trụ này.

Sau trận chiến, The Watcher đưa Strange trở lại chiều không gian đang dần tan biến của mình. Vị phù thủy quyền năng chấp thuận số mệnh ấy sau tất cả tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, vị siêu anh hùng biến chất đã đến phút lâm chung hay chưa vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Black Widow tìm được hạnh phúc

Black Widow và Hawkeye trong phiên bản Trái Đất nơi Avengers đại bại dưới tay ác nhân. Ảnh: Marvel Studios.

Cuối tập 9, phiên bản Black Widow từ vũ trụ nơi Ultron chiến thắng các siêu anh hùng đã cầu xin để không bị trả về chốn cũ. Nếu trở về, cô sẽ là con người duy nhất còn sống sót trên hành tinh hậu tận thế hoang tàn. Nguyện vọng của cô đã được The Watcher đáp ứng.

Người coi sóc đa vũ trụ đã gửi Black Widow tới phiên bản vũ trụ nơi Hank Pym tiêu diệt toàn bộ Avengers. Vũ trụ này từng xuất hiện trong tập 3. Tại đây, cô có cơ hội sát cánh cùng Nick Fury và Captain Marvel chống lại Loki cùng đội quân xâm lược từ Asgard. Đây được cho là cái kết “hạnh phúc” với Natasha khi cô một lần nữa được đoàn tụ cùng các đồng đội siêu anh hùng.