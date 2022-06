Câu hỏi bỏ ngỏ ở ‘Stranger Things 4’

Phần đầu thuộc mùa 4 của TV series ăn khách "Stranger Things" đã lên sóng. Mùa phim tạm dừng lại với nhiều câu hỏi chờ đợi được giải đáp.

7 tập phim thuộc phần đầu tiên của mùa 4 TV series Stranger Things đã lên sóng. Mùa phim tiếp tục đưa khán giả quay trở lại thị trấn Hawkins, cùng nhóm nhân vật khám phá quá khứ đen tối của vùng đất cũng như đương đầu với kẻ thù mới từ vùng đất ma quái The Upside Down. Hiện, Stranger Things 4 còn hai tập dự kiến lên sóng từ 1/7.

Tỷ lệ phản hồi tích cực cho phần I mùa 4 của Stranger Things trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes là 91% cho nhóm chuyên gia và 91% từ khán giả.

Nội dung Stranger Things 4 được nhận xét là có bước đột phá so với mùa 3 có dấu hiệu xuống tay. Phim xây dựng tình tiết chặt chẽ, phát triển nhân vật kỹ càng, tạo ra được những nét hấp dẫn mới song song phát huy bản sắc riêng có như âm hưởng văn hóa thập niên 1980 hay tình bạn bền chặt giữa nhóm thiếu niên quả cảm.

Tên giết người hàng loạt từ The Upside Down

Trong mùa 4 của Stranger Things, các nhân vật chính đang tạm thời bị chia cắt sau biến cố cuối phần phim trước. Will (Noah Schapp), Eleven (Millie Bobby Brown) cùng mẹ và anh trai phải chuyển đi khỏi thị trấn Hawkins trong khi Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) cùng Lucas (Caleb McLaughlin) ở lại và cố gắng tiếp tục cuộc sống “bình thường”.

Tuy nhiên, thế lực hắc ám từ The Upside Down vẫn không chịu buông tha những kẻ sống sót kiên cường. Những vụ giết người ma quái, nhắm vào các thiếu niên tại Hawkins liên tiếp xảy ra với manh mối dẫn đến kẻ tình nghi duy nhất là Eddie Munson (Joseph Quinn) - thanh niên với vẻ ngoài lập dị. Dustin là người duy nhất tin Eddie vô tội và tìm cách chứng minh điều ấy.

Mặt khác, tại nơi ở mới, cả Eleven và Will đều gặp khó khăn khi làm quen với ngôi trường đầy rẫy bạn bè xấu tính. Eleven bị bắt nạt. Gánh nặng tâm lý của cô bé càng nặng nề khi chưa vượt qua được cái chết của bố nuôi Hooper (David Harbour) và việc mất đi siêu năng lực.

Trong mùa 4, các nhân vật phải đối mặt với vấn đề tâm lý của tuổi dậy thì bên cạnh giải quyết những mối hiểm họa đến từ thế giới bên kia.

Những vụ giết người mờ ám tại Hawkins khiến quân đội chĩa mũi dùi vào Eleven, cho rằng cô bé là thủ phạm. Điều này đẩy Eleven tới chỗ phải dấn thân vào một thử nghiệm điên cuồng để lấy lại sức mạnh, cứu lấy quê nhà. Eleven rời đi, Mike, Will và anh trai cậu bị quân đội chính phủ tìm đến thủ tiêu nhưng may mắn trốn thoát. Cùng lúc, mẹ cậu cũng dấn thân vào cuộc phiêu lưu tới Alaska với hy vọng giải cứu Hooper.

Trong hành trình Eleven tìm lại sức mạnh, khán giả cũng theo chân cô trở lại khu nghiên cứu và cùng nữ anh hùng nhỏ tuổi trải nghiệm lại khoảnh khắc kinh hãi nhất đời - khi toàn bộ anh em dị nhân của cô cùng bác sĩ, y tá, nhân viên và binh sĩ tại nơi này bị sát hại chỉ trong chớp mắt. Đoạn ký ức mơ hồ khép lại bằng cảnh bé Eleven đứng giữa bãi chiến trường sặc mùi tử khí, kiệt sức vì phải sử dụng quá nhiều sức mạnh và câu hỏi “Con đã làm gì thế này?” cất lên thất thanh.

Nửa đầu của mùa bốn Stranger Things khép lại bằng việc chân tướng quỷ Vecna - tên giết người khiến thị trấn Hawkins náo loạn - được hé lộ. Nhóm của Will và Mike vẫn đang trên đường tìm kiếm Eleven và trở về quê nhà. Phía Dustin và Lucas, nhóm của họ cũng đã tìm được cánh cổng dẫn tới The Upside Down và đường trở về. Tuy nhiên, đòn tấn công của Vecna vào phút thứ 89 đã khiến Steve (Joe Keery) và Nancy (Natalie Dyer) bị kẹt lại. Nguy hiểm hơn, Nancy là con mồi tiếp theo mà con quỷ từ thế giới bên kia nhắm tới.

Dự đoán của khán giả về hai tập cuối mùa 4

Sau khi tập 7 mùa 4 của Stranger Things lên sóng, trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ đã đưa ra nhiều giả thuyết và phán đoán về thân phận cũng như số phận nhiều nhân vật được hé lộ trong hai tập cuối. Với Eleven vẫn chưa tìm lại được sức mạnh, nhóm giải cứu Hooper bị kẹt trong một nhà tù kiên cố tại Nga, Nancy và Steve mắc kẹt ở The Upside Down, một cuộc “săn phù thủy” đang diễn ra ở Hawkins còn nhóm của Mike đang lao thẳng vào tâm bão… có thể thấy số phận của nhiều nhân vật đang nghìn cân treo sợi tóc.

Một trong các giả thiết được nhắc đi nhắc lại trong những ngày qua là Steve có thể bỏ mạng tại The Upside Down. Sau cái chết của Billy (Dacre Montogomery) ở cuối mùa ba, và trước đó là sự hy sinh của Bob (Sean Astin) ở tập cuối mùa hai, một kết cục bi thảm cho anh chàng "đẹp trai, học giỏi lại còn con nhà giàu" Steve dường như là điều mà fan của loạt phim đều đã ngầm chấp nhận. Câu hỏi chỉ là, bằng cách nào?

Phim tiếp tục hút hồn khán giả bằng chuyến phiêu lưu nghẹt thở của các nhân vật.

Steve đang mắc kẹt tại cửa ngõ giữa The Upside Down với thế giới thực, cố gắng đánh thức Nancy khỏi phép thôi miên của Vecna. Anh cũng đang bị thương, mất máu sau cuộc tấn công của lũ quái vật ở thế giới này. Trước đó, Robin (Maya Hawke) từng cảnh báo Steve về nguy cơ anh có thể chết vì bệnh dại từ vết cắn. Người hâm mộ cho rằng đây là ẩn ý dự báo số phận của nhân vật.

Eddie Munson là nhân vật mới xuất hiện trong mùa 4. Anh chàng là thủ lĩnh Hellfire Club, câu lạc bộ mọt sách bị hiểu lầm là giáo phái thờ quỷ. Quá khứ của nhân vật này chưa được tiết lộ với khán giả ngoài thông tin anh sống với bác trong một khu dân cư tồi tàn và bị tình nghi là kẻ giết người.

Khán giả kỳ vọng trong hai tập cuối mùa 4, Eddie để lộ thân phận là một người có liên hệ mật thiết với Eleven và The Upside Down. Từ chi tiết Eddie chia sẻ “hồi bé anh từng cạo tóc sát đầu”, khán giả đoán đây có thể là một trong những đứa trẻ từng sống trong viện nghiên cứu.

Một số thậm chí khẳng định đây chính là 10 - đứa trẻ xuất hiện với thời lượng khá lớn trong đoạn giới thiệu đầu tập 1. Sau vụ thảm sát tại viện nghiên cứu, khán giả thấy 10 nằm trên sàn nhà, cổ áo dính máu. Tuy nhiên, cơ thể cậu khá “nguyên vẹn” so với những tử thi khác, và không có bất kỳ dấu hiệu nào xác nhận 10 đã chết.

Toàn bộ cốt truyện Stranger Things bắt đầu với sự kiện Will bị mắc kẹt tại The Upside Down. Dù đã trở về, bóng ma của thế giới ấy vẫn chưa hề buông tha cậu. Điều này khiến nhiều người dùng Reddit nảy ra giả thuyết Will thực chất chính là trùm cuối Mind Flayer, con quái vật kiểm soát vùng đất quỷ.

Việc cốt truyện của Will không được phát triển sâu trong những mùa phim vừa qua cũng được coi như một bằng chứng cho giả thuyết này - cậu dường như đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, trên thực tế, Will luôn là chú bé nhút nhát. Việc cậu cư xử bất thường từ ngày trở về có thể được giải thích hợp lý bằng hội chứng sang chấn tâm lý sau những gì đã thấy và trải qua.

Bên cạnh đó, hai tập cuối mùa bốn cũng được kỳ vọng làm sáng tỏ nhiều vấn đề như cuộc đối đầu giữa Eleven và 01, cách nhóm bạn trẻ đánh bại Vecna và minh oan cho Eddie. Cái kết chuyện tình gà bông giữa Mike và Eleven, quan hệ giữa Nancy và Steve, Nancy và Jonathan (Charlie Heaton) - vốn đều đang trải qua sóng gió - cũng là điều người xem mong muốn được làm sáng tỏ.

Dù người dùng mạng xã hội không ngừng vẽ ra những câu chuyện bi thảm cho Stranger Things, điều họ thực sự mong mỏi là cái kết “và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” - nơi các nhân vật tìm thấy bình yên, hạnh phúc cho riêng mình. Bởi xét cho cùng, ai cũng muốn lấp đầy quá khứ bằng những kỷ niệm đẹp.

Stranger Things không chỉ là bộ phim, nó còn là cuốn kỷ yếu của cả một thế hệ, với những cuộc phiêu lưu, tình bạn không vụ lợi, tình yêu đầu đời vụng dại và cả chút tinh thần nghĩa hiệp khó tìm lại khi ta đã bước vào tuổi trưởng thành.