Cầu gỗ nổi tiếng ở Phú Yên bị bão đánh sập

Cầu gỗ Ông Cọp, một điểm check-in nổi tiếng ở Phú Yên, đã chịu hư hại nặng nề do ảnh hưởng của bão.

Chiều 14/11, tài khoản Phan Nguyên Khiêm đã chia sẻ những bức ảnh về hiện trạng của cầu gỗ Ông Cọp lên mạng xã hội. Cây cầu bị đổ, gãy. Nhiều lớp gỗ bị gió bão lật tung. Người dân chỉ có thể đứng bên đầu cầu chứ không di chuyển được sang bờ bên.

Chia sẻ với Zing, anh Khiêm cho biết những ngày này, Phú Yên đang phải chịu ảnh hưởng nặng từ bão.

"Phú Yên bị ảnh hưởng nặng. Khu vực đầm Ô Loan ngập sâu", theo anh Khiêm cầu gỗ Ông Cọp gãy nhưng sau khi hết bão, người dân sẽ sửa lại bình thường. "Chuyện này diễn ra nhiều lần rồi", người này nói.

Cầu gỗ Ông Cọp tan hoang sau cơn bão. Ảnh: Phan Nguyên Khiêm.

Cầu gỗ Ông Cọp là điểm du lịch nổi tiếng từng xuất hiện trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Dù cây cầu chỉ phục vụ mục đích đưa người qua sông Bình Bá, nhiều bạn trẻ vẫn thường tới đây để check-in.

Cây cầu gỗ này còn là tuyến đường tắt dẫn đến khá nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Yên như Gành Đá Đĩa, nhà thờ đá Mằng Lăng hay Đầm Ô Loan. Khi qua cầu, mỗi khách phải trả từ 1.000 đến 5.000 đồng tùy theo số người, hàng hóa đem theo.

Theo nhiều người dân sống ở Phú Yên, di chuyển qua cầu Ông Cọp thuận tiện hơn hẳn so với việc đi đò hoặc đường vòng. Tuy nhiên, đa số năm nào, người dân cũng phải nhìn cảnh cây cầu bị bão, lũ cuốn trôi.

Việc cây cầu bị bão làm hư hại không phải quá lạ với người dân Phú Yên. Ảnh: Phan Nguyên Khiêm.

Công trình cầu gỗ Ông Cọp được thi công từ năm 1998 với tổng chiều dài khoảng 800 m và rộng 1,5 m. Theo Báo Phú Yên, sau mỗi mùa mưa bão, cầu thường bị cuốn trôi hoặc hư hại nặng. Chủ cây cầu phải sửa chữa, có khi làm mới hoàn toàn. Chi phí để dựng một cây cầu gỗ dài 800m này khoảng 1,5 tỷ đồng và cần 30-40 thợ làm trong 3 tháng mới xong.

Phú Yên từng có nhiều cây cầu gỗ như An Hải (huyện Tuy An), Mò O, Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu)… Dù vậy, các cây cầu này đang dần được thay thế bằng cầu bê tông chắc chắn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cầu Ông Cọp vẫn được giữ lại và phục vụ hiệu quả cho việc di chuyển của người dân.