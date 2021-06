Câu đố tuyển dụng khó của Google

Google từng yêu cầu ứng viên làm một bài toán đếm số trang sách. Câu hỏi hóc búa này được tác giả William Poundstone đưa vào một cuốn sách xuất bản năm 2012.

Đề bài như sau: Một cuốn sách có n trang, được đánh số từ 1 đến n theo cách thông thường. Được biết, tổng số chữ số của các số trang là 1.095. Theo bạn, cuốn sách có bao nhiêu trang?

Bài toán từng được đưa vào cuốn sách Are You Smart Enough to Work at Google?, xuất bản năm 2012. Trên các diễn đàn mạng xã hội, câu đố thu hút hàng trăm lượt bình luận, tương tác.

