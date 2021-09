Cầu dây văng có trụ tháp nghiêng 12 độ ở Việt Nam?

7. Cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre nhận kỷ lục nào sau đây? Cầu dây văng đầu tiên bắc qua dòng Cửu Long

Cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam có thể xoay ngang

Cầu dây văng đầu tiên do người Việt Nam thiết kế và thi công Nằm bắc qua đôi bờ sông Tiền, cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiền Giang với Bến Tre. Công trình khánh thành năm 2009, là "cầu dây văng đầu tiên do người Việt Nam thiết kế và thi công", do Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công bố. Ảnh: Phạm Ngôn.