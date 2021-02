Câu chuyện xúc động về phi công quân sự Việt Nam

Bộ phim "Yêu hơn cả bầu trời", với sự góp mặt của Thanh Sơn, Bình An và Mạnh Quân, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Lấy bối cảnh chính là Trung đoàn 910 Trường Sĩ quan Không quân, Yêu hơn cả bầu trời mở ra câu chuyện về các học viên phi công quân sự. Ba chàng trai Tuấn Thiên (Thanh Sơn), Sơn Hải (Bình An) và Lâm (Mạnh Quân) tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ tuổi trẻ. Họ khao khát một ngày có thể làm chủ bầu trời, trở thành phi công chiến đấu.

Những người lính trẻ với khát khao chinh phục bầu trời

Lớp trưởng Lâm được miêu tả là một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng luôn khiến các thầy đau đầu vì chưa một lần hạ cánh thành công. Thiên và Hải là học viên xuất sắc của khóa. Tuy nhiên, điểm yếu của Hải là thể lực yếu và tâm lý sợ hãi. Còn Thiên lại có sự kiêu căng, ngạo mạn của tuổi trẻ.

Vì tính cách trái ngược, Thiên - Hải từng xích mích. Khi trường lựa chọn học viên đầu tiên của khóa được thả đơn (chuyến bay đầu tiên không có thầy hướng dẫn bên cạnh), Thiên và Hải đã được chọn. Thiên phấn khích gọi điện về thông báo cho gia đình.

Phim có sự góp mặt của Quang Sự, Thanh Sơn, Bình An, Mạnh Quân.

Về thành tích học tập, Thiên tốt hơn Hải. Nhưng cuối cùng, vì vi phạm quy định kỷ luật của trường (đi xe máy) và thái độ cư xử chưa đúng mực, Thiên bị hủy bay đầu tiên. Hải vươn lên vị trí số một. Điều này khiến Thiên vô cùng tức tối.

Tuy nhiên, sau những va chạm, biến cố cùng sự chỉ dạy của thầy Phong (Quang Sự), Thiên dần hiểu ra vấn đề. Thiên chủ động kết nối với Hải, xây dựng tình đồng chí, giúp nhau cùng tốt lên.

Diễn xuất dí dỏm của Thanh Sơn và Mạnh Quân mang đến cho khán giả những tiếng cười ngày Tết. Phim có nhiều tình huống hài hước như màn Lâm rủ đồng đội uống rượu vì thất tình, Thiên bị lừa ăn cam, Lâm "khấn" máy bay trước khi thực hiện bài tập...

Phân cảnh lấy nước mắt của Quang Sự và Bình An

Yêu hơn cả bầu trời có những khoảnh khắc làm người xem bật cười, song lại có những tình huống khiến khán giả xúc động. Đó là những giây phút đối diện nguy hiểm của học viên phi công khi thực hiện bài tập, như lời thầy Phong chia sẻ: "Mọi sai lầm có thể trả giá bằng sinh mạng".

Đó còn là câu chuyện cảm động của học viên Sơn Hải khi muốn nối nghiệp cha, hoàn thành tiếp những chuyến bay còn dang dở. Cha của Hải từng là phi công chiến đấu và đã hy sinh trong một lần gặp sự cố. Khi quyết tâm thi vào Trường Sĩ quan Không quân, Hải bị mẹ giận, gần như từ mặt. Bà sợ mình lại mất con như đã mất chồng.

Phân cảnh khiến người xem xúc động trong phim.

Thầy Phong chính là học trò năm xưa của bố Hải và cũng ngồi trong chuyến bay định mệnh ấy nhưng may mắn thoát nạn. Phong luôn bị ám ảnh vụ tai nạn, nên dành sự quan tâm đặc biệt cho Hải.

Tình huống thầy Phong và Hải cùng lên máy bay để thực hiện bài tập phóng ghế (trong tình huống máy bay gặp sự cố, phi công không thể xử lý được) đã gây xúc động mạnh.

Trước ngày bay quan trọng này, cả thầy Phong và Hải đều không thể ngủ. Phong bị đè nén bởi câu chuyện nhiều năm trước. Và sự cố tương tự đã xảy ra một lần nữa. Dù của thầy Phong gặp sự cố, không thể nhảy. Phong ra lệnh cho Hải phải nhảy dù bằng mọi giá để giữ mạng sống. Nhưng Hải không làm theo, quyết ở lại cùng thầy. Khoảnh khắc mẹ Hải làm rơi vỡ tấm ảnh con trai khiến người xem giật mình. Không ít khán giả chia sẻ họ đã rơi nước mắt.

May mắn, máy bay đã đáp kịp xuống vùng đất trống an toàn. Cuộc nói chuyện của hai thầy trò sau giây phút thoát chết trong gang tấc thực sự chạm đến cảm xúc, tâm can khán giả. Thầy Phong vừa thương, vừa trút cơn giận lên Hải vì đã không nghe lời. Phong liên tục hét lớn: "Vì sao không nhảy dù. Tại sao không nghe lời". Không những thế, Phong còn thẳng tay tát Hải.

Câu nói "Em sợ mất thầy giống như mất bố em vậy" cùng những giọt nước mặt của Hải cuối cùng cũng xoa dịu sự giận dữ của thầy Phong. Hai thầy trò ôm nhau khóc.

Diễn xuất của Quang Sự và Bình An trong phân đoạn này được khen ngợi, nhất là Quang Sự. Từ ánh mắt, biểu cảm gương mặt, cho đến lời thoại của nhân vật Phong đều gửi gắm cảm xúc và thông điệp trong đó.

Khán giả chia sẻ Yêu hơn cả bầu trời khiến họ liên tưởng đến câu chuyện của hai cha con liệt sĩ Dương Văn Thanh và Dương Lê Minh. Họ đã hy sinh trong lúc huấn luyện bay.

Thành viên mạng Phương Anh bày tỏ: "Phim mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực về cuộc đời của phi công lái máy bay chiến đấu. Đó là những tiếng cười đùa vui của các cậu sinh viên chập chững bước vào trường, rồi cả những khó khăn, vất vả chờ đợi phía trước. Ba chàng trai Thiên, Hải, Lâm mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng trên tất cả họ đều có chung một tình yêu, niềm khao khát cháy bỏng với bầu trời. Bình An, Thanh Sơn và Mạnh Quân đã hoá thân sinh động trong bộ phim này".

Sơn Hải nối nghiệp cha, quyết tâm trở thành phi công chiến đấu.

"Phim chỉ có 4 tập nhưng cũng đủ lắng đọng cảm xúc. Và đặc biệt làm bật lên tinh thần vui vẻ, đầy nhiệt huyết của những người lính trẻ tuổi. Khi xem xong phim, mình tự rút ra bài học cho chính mình" là chia sẻ của khán giả tên Mai Lan.

Một khán giả khác nhận xét: "Phim sâu sắc, cảm động xen lẫn hài hước. Diễn viên trẻ diễn chuyên nghiệp. Phân đoạn Hải tỉnh dậy khiến mình khóc. Cảm ơn biên kịch đã cho Hải còn sống".

Nhiều khán giả đồng tình diễn xuất của dàn diễn viên góp phần tạo nên thành công của bộ phim: "Vai của Quang Sự hay nhất phim. Bình An diễn ổn nhất từ trước đến giờ - chín và giàu cảm xúc. Thanh Sơn và Mạnh Quân thì chuyên nghiệp, tròn vai".