Câu chuyện về người da màu và nạn phân biệt chủng tộc trên phim Mỹ

In the Heat of the Night (1967): Một thập kỷ sau 12 Angry Men, chủ đề phân biệt chủng tộc được nhắc lại trong In the Heat of the Night của đạo diễn Norman Jewison với sự tham gia của Sidney Poitier. Trong tác phẩm thể loại ly kỳ, bí ẩn, Poitier vào vai một cảnh sát từ miền Bắc được phái đến để giải quyết một vụ án xảy ra ở miền Nam nước Mỹ. Tại đây, anh phải đương đầu với những hiểm họa khôn lường của nạn phân biệt chủng tộc. Phim đã được trao 5 giải Oscar, và giúp Sidney Poitier trở thành siêu sao màn bạc người Mỹ gốc Phi đầu tiên.