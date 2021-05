Câu chuyện về mẫu đồng hồ đắt nhất thế giới

Patek Philippe giữ kỷ lục là hãng có chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán với giá 31 triệu USD.

Đồng hồ đeo tay vốn được biết đến như món đồ với đa dạng mức giá, từ bình dân đến xa xỉ. Dựa trên kiến thức chuyên môn và những bảng số liệu từ các trang về đồng hồ, GQ cho biết Patek Philippe là hãng đứng thứ 3 trong danh sách những thương hiệu đồng hồ đắt đỏ nhất thế giới.

Patek Philippe là nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng với gần 200 năm lịch sử. Đây là thương hiệu sản xuất đồng hồ cho một số nhân vật mang tính biểu tượng với sự thanh lịch, sang trọng và tinh tế.

Theo GQ, vào năm 2019, sản phẩm Grandmaster Chime Ref 6300 A của hãng trở thành mẫu đồng hồ đắt nhất từng được bán trong lịch sử với giá 31 triệu USD tại cuộc đấu giá từ thiện ở Geneva, Thụy Sĩ.

Kỷ lục trước đó thuộc về chiếc Rolex Daytona của Paul Newman, được bán với giá 17,7 triệu USD tại cuộc đấu giá ở Phillips vào năm 2017.

Mẫu đồng hồ được chế tác để kỷ niệm 175 năm thành lập thương hiệu. Ảnh: Watchtime.

Theo các chuyên gia, thương hiệu này đã đầu tư hơn 100.000 giờ lao động trong khoảng 8 năm để sản xuất, lắp ráp bộ phận. Về bộ chuyển động, sản phẩm cần 60.000 giờ để Patek Philippe và các nhà chế tác của hãng hoàn thiện.

Số giờ làm việc cho ra mắt sản phẩm ấn tượng này không phải chi tiết đáng ngạc nhiên duy nhất. Grandmaster Chime là đồng hồ hai mặt đầu tiên được Patek Philippe giới thiệu có thể xoay tròn và đeo với bất kỳ mặt số nào.

Nó có vỏ được khắc bằng vàng hồng 18 carat, đường kính 47,7 mm. Phần trung tâm của vỏ quay theo trục chính với cơ chế đảo chiều chắc chắn. Vỏ được tạo thành từ 214 mảnh nhỏ ghép lại và mất 4 năm để hoàn thiện. Thêm nữa, mẫu đồng hồ này có bộ máy phức tạp nhất mà thương hiệu từng sản xuất.

Cơ chế độc đáo cho phép đồng hồ xoay và thay thế bằng mặt số khác. Ảnh: Timeandwatches.

Ngoài các chức năng nổi bật trên, đồng hồ còn được trang bị tính năng chỉnh giờ hiện đại. Báo thức được thiết lập bằng cách tái tạo chuỗi âm thanh của bộ lặp phút - chức năng chưa từng được tích hợp trong đồng hồ đeo tay cơ học.

Mẫu đồng hồ 31 triệu USD là phiên bản độc nhất với mặt số ghi "The Only One". Để mua được các sản phẩm tương tự, giới mộ điệu phải nộp đơn đăng ký để chứng minh mình xứng đáng với món đồ đó.