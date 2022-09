Câu chuyện thần tiên nổi tiếng nhất của nước Mỹ được dịch mới trọn vẹn

"Những câu chuyện của anh em nhà Grimm hay Andersen đã mang lại nhiều niềm vui cho những tâm hồn trẻ thơ hơn tất cả những sáng tạo khác của con người", L. Frank Baum (1856-1919) từng nói. Đó cũng chính là điều thúc đẩy nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng của nước Mỹ này sáng tạo nên thế giới Oz diệu kỳ với câu chuyện bắt đầu khi cô bé Dorothy và chó con Toto đang ở trong nhà thì bị một cơn lốc xoáy cuốn đi tới xứ Oz.

Hành trình của Dorothy được khắc họa trong 6 tập truyện đầu của series hành trình về xứ Oz, khởi đầu là tác phẩm Phù thủy Oz tài ba và kết thúc là Thành phố Ngọc Lục Bảo.

Qua những cuốn sách, nhà văn đã vẽ nên những chuyến phiêu lưu của Dorothy và Sư Tử Nhút Nhát, Bù Nhìn, Người Thiếc với nhiều câu chuyện thú vị về những vùng đất mà nhóm bạn đã tới thăm.

Qua từng câu chuyện nhóm bạn phải trải qua, Baum đã chứng minh rằng mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, đừng xấu hổ khi mình chưa hoàn hảo mà hãy dũng cảm thừa nhận khuyết điểm và cùng nhau chiến thắng những thế lực hắc ám để chạm tới ước mơ.

Mang theo những ước mơ về một thế giới chan hòa yêu thương, cuốn Phù thủy Oz tài ba ngay khi ra mắt trở thành một hiện tượng trong văn hóa đại chúng nước Mỹ và được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Cuốn sách bán được 10.000 bản trong lần đầu xuất bản và tổng cộng 3 triệu bản in cho đến năm 1956. Thư viện Quốc hội Mỹ đã ca ngợi đây là "câu chuyện thần tiên nổi tiếng nhất của nước Mỹ".

Câu thoại nổi tiếng của Dorothy nói với Toto, There is no place like home (tạm dịch Chẳng đâu bằng ngôi nhà mình), cũng chính là tinh thần đoàn viên mà những người chuyển ngữ mong muốn lan tỏa tới độc giả Việt trong đêm trăng rằm Trung thu này.

Lần đầu tiên, bộ sách về hành trình của cô bé Dorothy tới xứ Oz diệu kỳ được dịch mới trọn vẹn, đi kèm hơn 400 tranh minh họa gốc của 2 họa sĩ nổi tiếng, W.W Denslow và John R. Neill, những người đã thổi hồn cho cuộc phiêu lưu màu nhiệm ấy.

Bộ sách về hành trình của cô bé Dorothy được xuất bản tiếng Việt với 3 phiên bản: bản phổ thông bìa mềm gồm 6 tập đựng trong boxset xinh xắn; bản phổ thông bìa cứng và bản giới hạn bìa vải.

Bộ phim ca nhạc Phù thủy xứ Oz, chuyển thể từ tập đầu tiên của bộ sách, được nhiều người ca ngợi là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Phim nhận được 6 đề cử Oscar, bao gồm cả Phim xuất sắc nhất và giành được tượng vàng ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho Somewhere over the rainbow. Đây cũng là một trong số ít những bộ phim được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới vì những đóng góp lan tỏa văn hóa trong cộng đồng.

Thành công lớn của bộ phim cũng đã truyền cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm ăn theo. Thậm chí nhiều nhóm nhạc và ca sĩ nổi tiếng đã đưa hình ảnh trong truyện vào các sáng tác của mình như Goodbye yellow brick road của Elton John hay The dark side of the moon của Pink Floyd. Hình ảnh cô bé Dorothy do Judy Garland ngân nga lời hát Somewhere over the rainbow đã trở thành kinh điển, mãi mãi in dấu trong lòng những người say mê bộ môn nghệ thuật thứ 7.