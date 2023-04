Câu chuyện ngoại tình khét tiếng được lấy cảm hứng từ đời thực

Kể từ khi ra mắt, "Người tình của phu nhân Chatterley" vẫn gây tranh cãi về độ "nóng bỏng" và tính đạo đức trong câu chuyện. Ít ai biết, tác phẩm lấy cảm hứng từ đời thực tác giả.

Hình ảnh từ phim chuyển thể Người tình của phu nhân Chatterley (2022). Ảnh: Netflix.

Người tình của phu nhân Chatterley kể về mối tình vụng trộm giữa phu nhân quý tộc Chatterley và người canh rừng ở trang viên của chồng cô. Câu chuyện trần tục về tình ái ấy gây sốc cho nhiều thế hệ độc giả.

Sau bản phim chuyển thể năm 2022 của đạo diễn Laure de Clermont-Tonnerre. Một lần nữa, khán giả đại chúng nổ ra tranh cãi về sự trần trụi và giới hạn của tính gợi dục trong nghệ thuật, đồng thời tự hỏi liệu nhân vật phu nhân Chatterley có được xây dựng dựa trên nguyên mẫu ngoài đời thực.

Sách cấm khét tiếng một thời

Cuốn sách của nhà văn người Anh D.H. Lawrence xuất bản lần đầu năm 1928 đã nhanh chóng bị cấm tại ngay chính quê nhà tác giả và nhiều quốc gia khác trong hơn 30 năm. Công chúng lúc bấy giờ đã phê bình tác phẩm gay gắt, cho cuốn sách là một sản phẩm đồi trụy, tục tĩu và vô đạo đức.

Mãi sau này, cuốn sách mới dần được xuất bản lại và như thường lệ, điều cấm kị luôn là điều lôi cuốn. Tiểu thuyết Người tình của phu nhân Chatterley nhanh chóng trở nên khét tiếng không chỉ trong giới yêu văn chương mà trong văn hóa đại chúng nói chung.

Cuốn sách viết về cuộc hôn nhân thất bại giữa nhân vật chính Constance - một tiểu thư đài các và người chồng Clifford Chatterley đã bị liệt nửa thân dưới sau khi tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Khao khát phá vỡ xiềng xích trinh tiết trói buộc mình, Constance đã qua lại với Oliver Mellors - người gác rừng cho nhà Chatterley. Mối quan hệ đơn thuần dựa trên tình dục ấy qua thời gian dần được lấp đầy với cảm xúc thân mật, tình cảm âu yếm giữa cặp nam nữ. Dần dà, Constance và Oliver tìm cách đấu tranh cho cuộc sống mới của họ.

Cuốn sách từng gây nhiều tai tiếng vì những mô tả trần trụi cảnh quan hệ giữa hai tình nhân với nhiều ngôn từ bị coi là tục tĩu trong xã hội đương thời.

Nhà văn D.H. Lawrence và vợ - bà Frieda Lawrence - ở Chapala, Mexico năm 1923. Ảnh: Witter Bynner/The University of Nottingham.

Sách dựa trên câu chuyện có thật?

Đời thực quả đúng là một phần chất liệu để Lawrence viết nên cuốn tiểu thuyết về phu nhân Chatterley. Trong bài luận xuất bản năm 1998, GS Raymond T Caffrey, thuộc Hội D.H. Lawrence Society, đã viết rằng Lawrence lấy cảm hứng từ câu chuyện ngoại tình của chính vợ mình là Frieda với anh lính bộ binh người Italy Angelo Ravagli.

Vị giáo sư này cho biết sự thật đằng sau tác phẩm Người tình của phu nhân Chatterley đình đám được đưa ra ánh sáng trong một bản in hồi ký của chính Lawrence, trôi nổi trên thị trường khoảng năm 1963.

Frieda là một người phụ nữ thượng lưu tràn đầy sức sống, dành cả cuộc đời mình để theo đuổi văn chương. Hình bóng Frieda ẩn hiện trong nhân vật chính Constance khi cô cũng tìm đến mối quan hệ với chàng lính trẻ giữa lúc chồng cô - nhà văn Lawrence đang bị suy kiệt sức khỏe vì bệnh lao.

Trong cuốn The intelligent heart: The story of DH Lawrence, tác giả Harry T. Moore tiết lộ rằng D.H. Lawrence đã "bất lực" từ năm 1926. Vào khoảng năm 1927-1928, Frieda bắt đầu ngoại tình.

Nhưng đây không phải là chất liệu hiện thực duy nhất của cuốn sách này. Thực tế, trước kia Frieda đã kết hôn với một triết gia và giáo sư văn học nổi tiếng của nước Anh. Sau, bà ngoại tình với người học trò cũ của chồng mình - nhà văn Lawrence, và mối tình vụng trộm của hai người đã trở thành cuộc hôn nhân chính thức vào năm 1914.

Sau khi nhà văn D.H. Lawrence qua đời năm 1930, Frieda đến sống với Angelo Ravagli và tái hôn với người này vào năm 1950.

Như vậy, các nhân vật Clifford Chatterley và Oliver Mellors đều được truyền cảm hứng từ sự thật cuộc sống của nhà văn khi ông vừa là một tình nhân vừa là một người chồng bị phản bội.