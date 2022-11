Câu chuyện #MeToo của nữ đạo diễn gốc Việt

Maria Tran từng bị công ty của Harvey Weinstein, "ông trùm Hollywood" quấy rối tình dục nhiều sao nữ, đưa vào danh sách đen vì từ chối cởi bỏ quần áo trong một buổi gặp mặt.

Maria Tran, nữ đạo diễn gốc Việt tại Australia. Ảnh: PYT Fairfield/Anna Kucera.

Maria Tran có bằng cử nhân tâm lý học, đai đen taekwondo và có công ty điện ảnh riêng. Cô đã đạo diễn phim truyện, đóng vai sát thủ và giám sát võ thuật trong phim Fist of the Dragon do Roger Corman sản xuất.

Nữ đạo diễn gốc Việt cũng thực hiện cảnh quay nguy hiểm cùng với Jason Statham trong bộ phim kinh dị The Meg và từng làm việc với diễn viên Thành Long, theo ABC News.

Gần đây, cô đóng phim cùng với huyền thoại diễn xuất người Anh Tim Roth trong Last King of the Cross.

Nhưng hầu hết buổi thử vai mà Tran tham gia trong suốt sự nghiệp đều dành cho những nhân vật không tên tuổi: một người phụ nữ châu Á, "mẹ hổ", gái mại dâm, cô gái Nhật Bản và "người mẹ Việt Nam chạy trên cánh đồng, trao con cho một phụ nữ da trắng và sau đó bị nổ tung".

Bị đưa vào danh sách đen

Tran lớn lên ở Ipswich (Queensland, Australia), nơi cha mẹ cô có một cửa hàng bán cá gần Pauline Hanson. Cô là "đứa trẻ châu Á duy nhất" trong lớp.

Ban đầu, cô theo học taekwondo ở trường tiểu học, để tự vệ trước những kẻ bắt nạt.

Sau đó, võ thuật giúp cô xây dựng bản sắc và cuối cùng trở thành thế mạnh trong lĩnh vực điện ảnh. Tran nhớ lại việc từng hợp tác với Thành Long khi đóng thế cho bộ phim Bleeding Steel vào năm 2017. Ngôi sao võ thuật đã đề nghị cô làm việc với anh ở Trung Quốc.

"Nhưng tôi đã nói: 'Không, tôi muốn giống như bạn, nhưng muốn làm những bộ phim của riêng mình, cho thế hệ nhà làm phim tiếp theo'. Tôi nhận ra hơn bất cứ điều gì, tôi muốn làm phim với những người giống mình".

Maria Tran từng từ chối cơ hội đến Trung Quốc làm việc cùng Thành Long. Ảnh: Sia Duff/ABC News.

Trong sự nghiệp của mình, Tran cũng có những câu chuyện #MeToo mà cô chưa bao giờ nói công khai trước đây. Trải nghiệm đáng buồn liên quan đến cuộc gặp của cô với một cá nhân thuộc công ty của Harvey Weinstein, "ông trùm Hollywood" quấy rối tình dục nhiều sao nữ.

Câu chuyện đã ảnh hưởng lớn đến cảm xúc cũng như sự nghiệp của Tran về sau này.

"Lý do tôi rời Hong Kong và trở về Australia là vì đã bị công ty Weinstein đưa vào danh sách đen. Đó là bởi tôi đã không chịu cởi bỏ quần áo của mình trong cuộc gặp mặt đó", cô kể.

"Tôi đã không muốn nói về điều này vì nghĩ nó thật kỳ quặc. Vào thời điểm đó, anh ta (người mà cô đã gặp) đã nói: 'Đó là chuyện nhỏ. Là một diễn viên, đây phải là một điều bình thường bạn có thể làm'".

Với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn, nhà làm phim, Tran đã cảm thấy phân vân, giằng xé. Nhưng cuối cùng, cô đã nói không và chấp nhận hậu quả vì dám từ chối.

"Nhưng sau đó tôi quay trở lại Australia và tự làm những thứ của riêng mình. Tôi đã tìm lại được chính mình", cô nói.

Thành lập công ty riêng

Năm 2018, Tran thành lập công ty Phoenix Eye Film Production. Và năm 2021, cô đồng đạo diễn và đóng vai chính trong Echo 8, bộ phim hành động có kinh phí cực thấp. Phim được quay xung quanh Fairfield LGA chỉ trong 15 ngày.

Cô tiếp tục thực hiện các dự án phim cũng như giảng dạy và đào tạo các tài năng mới nổi.

Tran thành lập Phoenix Eye Film Production vào năm 2018. Ảnh: PYT Fairfield/Anna Kucera.

Tran nói rằng việc việc tham gia show trò chuyện, trình diễn trên sân khấu là một thử thách nhưng đã giúp khơi dậy niềm đam mê diễn xuất, điều đã bắt đầu trổi dậy khi cô làm việc với Tim Roth hồi đầu năm nay.

"Và sau đó, mỗi lần tham gia một chương trình, tôi nhận ra đây chính là lý do để mình có mặt. Khi bạn cảm nhận được năng lượng của những người khác, bạn có thể thấy mọi người bước vào và sau đó khuôn mặt của họ sáng lên khi chương trình bắt đầu. Tôi thích điều đó.

Tôi cũng nhận ra rằng trong mọi ngành luôn có những người bị áp bức và kẻ áp bức người khác. Đó là tình cảnh kéo dài. Nhưng điều quan trọng là nếu bạn được khuyến khích thể hiện bản thân và kể câu chuyện của mình, điều đó sẽ góp phần tạo ra thay đổi. Tôi nghĩ đây là một cách thực sự tốt", Tran bày tỏ.