Câu chuyện kỳ lạ và kịch tính từ World Cup 1930 đến 2022

Cuốn “Incredible World Cup Stories” đã mang đến nhiều điều thú vị về các kỳ World Cup.

Cả thế giới đang dồn sự chú ý tới Qatar và chắc chắn sẽ có nhiều tin tức thú vị trong kỳ World Cup này. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông nhảy xuống dòng sông đầy cá sấu để giành vé dự World Cup 2010, một cầu thủ Uruguay trở lại sân đấu ngay sau khi bị đau tim và một cặp người Nga chia tay sau khi tranh cãi xem ai là cầu thủ xuất sắc hơn, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Đây chỉ là một vài câu chuyện kỳ lạ trong một danh sách dài các tình tiết thú vị mà nhà văn người Argentina Luciano Wernicke đã tổng hợp lại trong phiên bản mới nhất của cuốn sách Incredible World Cup Stories: Wildest Tales and Most Dramatic Moments from Uruguay 1930 to Qatar 2022. Cuốn sách này đã được xuất bản bằng 20 ngôn ngữ và phiên bản mới nhất cũng vừa được ra mắt ngày 8/11.

Chia sẻ với Reuters, tác giả Wernicke bày tỏ rằng ông muốn sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới được thể hiện từ nhiều góc độ khác nhau vì "ngay cả những câu chuyện nhỏ nhất cũng phần nào mô tả niềm đam mê bóng đá".

Nhiều câu chuyện thú vị về World Cup đã được điểm lại. Ảnh: Amazon.

Dù gần 100 năm đã trôi qua nhưng niềm yêu thích với trái bóng tròn dường như chưa bao giờ nguội lạnh và điều đó được thể hiện qua rất nhiều cách, thậm chí nhiều độc giả ngày nay cũng chưa thể nghĩ tới.

Trong cuốn sách có một câu chuyện về năm 1994, khi một người đàn ông Albania bước vào một cửa hàng cá cược và đặt vợ mình làm món cược trong trận Argentina - Bulgaria. Với kết quả trận đấu trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu, người hâm mộ này sau đó đã mất đi người vợ của mình.

Mười sáu năm sau, trong World Cup năm 2010, một đài phát thanh ở nước chủ nhà Nam Phi đã tặng hai vé xem trận chung kết cho bất kỳ ai làm điều điên rồ nhất để có được chúng. Người chiến thắng là một người đàn ông ném mình xuống dòng sông đầy cá sấu.

Cứ sau mỗi kỳ World Cup, lại có thêm một chương mới được bổ sung vào cuốn sách. Đây là ấn bản lần thứ ba của cuốn sách này và tác giả Wernicke vẫn đang thu thập những mẩu tin kỳ lạ về giải đấu tại Qatar năm nay - mùa World Cup đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông.

Tác giả Wernicke, 52 tuổi, nói: "Có rất nhiều điều thú vị, từ một số tuyên bố tẩy chay đến các vấn đề về lao động. Không chỉ là về thể thao, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều nặng nề về mặt xã hội".

Chương tiếp theo của Wernicke có thể được lấy cảm hứng từ một tin tức đáng chú ý gần đây: Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA tuyên bố bia có cồn không được bán tại các sân vận động ở quốc gia Hồi giáo này trong mùa World Cup năm nay.