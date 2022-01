Câu chuyện đằng sau nhẫn đính hôn của ngôi sao

Lady Gaga gặp gỡ nam diễn viên Taylor Kinney hồi tháng 7/2011 trong lúc quay MV You and I. Năm 2015, nữ ca sĩ đính hôn cùng sao phim Chicago Fire. Nhẫn đính hôn của hai ngôi sao có khắc dòng chữ T <3 S, viết tắt của câu Taylor yêu Stefani - tên thật của sao phim House of Gucci. Hai ngôi sao chia tay năm 2016. Ảnh: @ladygaga.