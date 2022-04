Logo của Apple không phải lúc nào cũng là quả táo bị cắn một miếng như ngày nay.

Dù là những bức vẽ cầu kỳ từ thuở khai sinh hay hình trái táo cắn dở tối giản đã làm nên thương hiệu như ngày nay, logo của Apple vẫn luôn thể hiện rõ mục tiêu và định hướng của hãng.

Ngày sản phẩm đầu tiên mang tên Apple I được công bố, hãng thậm chí còn chưa có một hình ảnh đại diện nào. Nhưng đến 1/4/1976, khi Apple được chính thức thành lập bởi Steve Wozniak và Steve Jobs, logo đầu tiên đã chính thức xuất hiện.

Từ trái táo của Isaac Newton tới phần khuyết quen thuộc

Logo đầu tiên của Apple được thiết kế bởi nhà đồng sáng lập thứ 3, Ronald Wayne. Tuy nhiên, ông đã rời công ty vài ngày trước khi thành lập và chiếc logo do ông thiết kế cũng bị thay đổi chỉ sau 1 năm.

Không giống với phong cách hiện đại ngày nay, logo nguyên bản của Wayne lấy ý tưởng từ câu chuyện của nhà bác học Isaac Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Hình vẽ trên logo được vẽ tay và mô phỏng khắc gỗ như những cuốn tiểu thuyết ngày xưa.

Đồng thời, phần chữ cũng được thể hiện theo nét viết cổ điển. Dòng chữ xung quanh viền, được lấy trong cuốn “The Prelude” của William Wordsworth, có nghĩa: “Newton, một bộ óc luôn một mình lênh đênh giữa những đại dương suy ngẫm”.

Logo Apple đầu tiên lấy ý tưởng từ câu chuyện của Isaac Newton. Ảnh: Apple.

Đến năm 1977, hãng công nghệ thay thế logo vẽ tay của Wayne bằng tác phẩm của nhà thiết kế Rob Janoff. Biểu tượng của ông là hình trái táo cắn dở với 6 đường kẻ bao gồm 6 màu. Sau đó, nó trở thành tiền đề cho logo hiện tại của Apple.

“Thực chất nó rất đơn giản. Lúc đó tôi chỉ đi mua vài quả táo, đặt vào tô rồi dành cả tuần để vẽ theo chúng và đơn giản hóa các đường nét”, Janoff chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. Ông cho biết toàn bộ quá trình từ lúc lên ý tưởng và hiện thực hóa chỉ mất 2 tuần. Nhiệm vụ của ông lúc ấy là phải hoàn thành logo để kịp công bố vào sự kiện ra mắt Apple II tháng 4/1977.

“Tôi thậm chí còn không nhận được yêu cầu chính thức của Apple về bản vẽ, ngoài việc ‘đừng làm nó quá đáng yêu’”, ông nhớ lại. Những màu sắc trong logo được ông lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Và phần lõm của biểu tượng quả táo chính là biểu trưng cho chữ “a”, chữ cái đầu tiên trong tên gọi của hãng.

Steve Jobs muốn một logo phẳng hình trái táo cắn dở với 6 màu. Ảnh: Apple.

Nhiều nguồn tin cho rằng trong bản vẽ gốc của Janoff thứ tự màu sắc đúng là từ tối đến sáng. Nhưng Steve Jobs đã nhất quyết thay đổi trình tự này. Ông cũng yêu cầu phải có đủ 6 màu và không được ngăn giữa bằng các dòng kẻ, dù tại thời điểm đó việc in các màu cách nhau sẽ dễ hơn là in liền mạch. Do đó, Michael Scott, CEO của Apple từ 1977-1981, từng nhận định đây là chiếc logo đắt đỏ nhất từng được thiết kế.

Là người nhất quyết yêu cầu logo 6 màu nhưng Steve cũng là người đòi thay đổi nó khi ông quay trở lại nắm quyền công ty vào năm 1996. Logo của Janoff kết thúc vòng đời của mình vào năm 1998, tròn 21 năm.

Tuy nhiên, trước khi ngừng sử dụng, logo hình quả táo quen thuộc được chuyển sang trắng đen trên chiếc PowerBook G3. Hộp đựng thiết bị cũng sử dụng 2 phiên bản logo trắng và đen này.

Thương hiệu trái táo khuyết

Đến 1988, bản logo màu đen đã được chọn làm biểu tượng của Apple. Hiện tại, dù được biến tấu qua từng sự kiện công bố sản phẩm nhưng hình trái táo cắn dở vẫn luôn trường tồn. Nhiều phiên bản logo Apple khác cũng được ra đời nhưng về cơ bản chúng chỉ khác nhau ở màu sắc và họa tiết.

Vào năm 1988, hãng công nghệ từng thay đổi logo trong một thời gian ngắn để chào đón sự ra mắt của iMac. Biểu tượng được chuyển sang màu xanh Bondi, tương tự với chiếc iMac đầu tiên. Logo đã thể hiện rõ sự đa dạng về mặt màu sắc của thiết bị này.

Sau đó, logo trái táo khuyết cũng thay đổi theo màu sắc của iMac và iBook. Nhưng biểu tượng màu xanh Bondi chỉ tỏa sáng trong phút chốc và không bao giờ được hãng sử dụng lâu. Thay vào đó, phiên bản màu đen lại luôn xuất hiện trên các bản in ấn của Apple.

Ngày nay trái táo khuyết đã trở thành biểu tượng quen thuộc. Ảnh: CultofMac.

Đến 2007, chiếc iPhone đầu tiên ra đời và Apple Computer đổi tên thành Apple. Hãng quyết định giữ nguyên thiết kế trái táo của Janoff và thêm hiệu ứng 3D vào phần trên của logo.

Năm 2013, iOS trải qua một đợt tái thiết kế giao diện lại từ đầu, loại bỏ toàn bộ hiệu ứng 3D. Do đó, logo cũng được thiết kế phẳng hơn nhưng không sử dụng màu đen thuần túy như trước kia mà có màu xám bạc bóng bẩy.

Ngày nay, Apple có thể linh hoạt chuyển đổi logo giữa các màu sắc. Thậm chí, hãng từng tìm về quá khứ với logo 6 màu trên chiếc iMac 24 inch.

Khi được hỏi về sự thay đổi qua nhiều năm của logo Apple, Janoff cho biết nó vẫn mang hình dáng và ý tưởng chủ đạo của ông. “Nhìn chúng, tôi như nhìn những đứa con của mình lớn lên và gặt hái thành công trong sự nghiệp. Tôi rất tự hào về chúng”, ông chia sẻ.