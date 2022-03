Câu chuyện đằng sau 12 tượng vàng Oscar bị mất tích

Sau khi được trao cho những chủ nhân xứng đáng, nhiều tượng vàng Oscar bị lấy trộm, thất lạc, thậm chí phá hủy…

Jared Leto làm thất lạc tượng vàng: Năm 2021, Jared Leto tiết lộ đã ba năm rồi mình chưa thấy lại tượng vàng Oscar thắng được nhờ vai diễn trong Dallas Buyers Club (2013) và cũng chẳng thể nhớ đã bỏ nó ở đâu. “Chúng tôi đã lục tung mọi ngóc ngách nhưng không thấy”, Leto tiết lộ với người dẫn chương trình James Corden. Khi Corden gợi ý món đồ có thể đã bị lấy cắp, Jared Leto bày tỏ đồng tình. “Tôi nghĩ khả năng đó cũng cao đấy. Tượng Oscar không phải thứ mà người ta có thể vứt nhầm”, ngôi sao chia sẻ.

Frances McDormand bị trộm tượng Oscar: Năm 2019, một tòa án tại Los Angeles đã tuyên bố bãi bỏ mọi tội trạng với Terry Bryant, người đàn ông tự nhận mình là “nhà sản xuất, nhà báo giải trí, diễn viên, DJ, siêu sao…”. Một năm trước, Terry Bryant bị buộc tội ăn trộm tượng vàng Oscar của nữ diễn viên Frances McDormand (được trao cho vai diễn trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Bryant là người cuối cùng được trông thấy cầm bức tượng trong buổi tiệc sau đêm trao giải, thậm chí còn đăng tải hình ảnh mình cùng món đồ lên mạng xã hội và tuyên bố quyền sở hữu.

Tượng vàng cho Gone with the Wind mất tích: Sinh thời, huyền thoại Michael Jackson từng trả 1,5 triệu USD để sở hữu tượng vàng Oscar cho Phim xuất sắc trao tặng Gone with the Wind (1940). Đáng nói, khi được rao bán, nó chỉ được định giá 300.000 USD . Sau khi Michael Jackson qua đời vào năm 2009, bức tượng vàng đã biến mất. Những người làm nhiệm vụ kiểm kê tài sản không thể tìm thấy món đồ trong bất cứ nơi ở nào của Ông hoàng nhạc Pop. Cho tới nay, bức tượng vàng Oscar vẫn bóng chim tăm cá.

Matt Damon bị nước cuốn mất tượng vàng: Năm 1998, Matt Damon và Ben Affleck giành tượng vàng Oscar cho kịch bản phim Good Will Hunting (1997). Vật kỷ niệm được trưng bày trong căn hộ của Damon tại New York. Tuy nhiên, một cơn lụt đã dẫn đến việc món đồ bị mất tích. Năm 2007, tài tử chia sẻ: “Một trong số các vòi nước đã bị rò rỉ khi tôi và vợ vắng nhà. Đó là lần cuối tôi thấy tượng vàng của mình”. Matt Damon thừa nhận có thể ai đó đến giúp họ dọn dẹp căn nhà đã cất bức tượng vào nhà kho. Họ cũng có thể đã mang nó đi theo mình.

Tượng vàng của Whoopi Goldberg bị thất lạc khi đem đi tân trang: Một thập kỷ sau chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Ghost (1990), nữ diễn viên Whoopi Goldberg đã gửi tượng vàng tới Viện Hàn lâm để đánh bóng. Món đồ được gửi từ Los Angeles tới New York an toàn. Nhưng trên chặng đường vận chuyển từ New York tới hãng vệ sinh tại Chicago, món đồ đã bị lấy cắp. Vài ngày sau, bức tượng được tìm thấy và trả về cho Goldberg. “Tượng vàng Oscar sẽ không bao giờ rời khỏi nhà tôi nữa”, nữ diễn viên chia sẻ vào năm 2002.

Tượng Oscar của Olympia Dukakis bị trộm: Năm 1988, nữ diễn viên Olympia Dukakis giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Moonstruck (1988). Tuy nhiên món đồ đã bị lấy trộm khỏi nhà riêng của bà. Tên tội phạm đã đột nhập vào nhà và lấy đi duy nhất bức tượng vàng Oscar, dù nó được trưng bày cùng cúp Quả cầu Vàng và nhiều giải thưởng khác. Sau đó, tên trộm đã gọi cho con trai của Dukakis và ra giá chuộc lại món đồ. Cảnh sát đã điều tra nhưng không có kết quả. Về phần Dukakis, bà đã trả cho Viện Hàn lâm 78 USD để nhận bức tượng khác thay thế.

Tượng vàng của Karl Freund bị trộm: Nhà quay phim tài danh giành giải Oscar vào năm 1937 với The Good Earth (1936). Năm 1975, sau khi Karl Freund qua đời, bức tượng vàng cùng nhiều món đồ giá trị đã bị mất trong vụ trộm tại nhà con rể ông. 15 năm trôi qua, con rể Freund phát hiện tượng vàng Oscar của cha mình được rao bán với giá 20.000 USD . Cảnh sát Chicago đã truy vết và tìm ra người bán. Nhân vật này cho biết nhiều năm trước, bức tượng được một người dùng làm vật thế chấp để vay tiền mình. Bức tượng vàng Oscar được hoàn trả cho gia đình Karl Freund, còn danh tính kẻ trộm mãi mãi là dấu hỏi.

Tượng vàng của Bing Crosby bị đánh tráo: Bing Crosby đã di chúc lại tượng vàng Oscar của mình - giành được nhờ vai nam chính trong bộ phim Going My Way (1945) - cho Đại học Gonzaga ở Spokane, Washington (Mỹ). Món đồ được trưng bày ở vị trí trang trọng trong thư viện trường. Năm 1972, người ta phát hiện tượng vàng Oscar đã bị tráo với mô hình Chuột Mickey. Bảy ngày sau, món đồ đã được tìm thấy bên trong nhà nguyện của đại học. Tên trộm vô danh chia sẻ với tờ báo trường rằng đó là trò đùa của mình.

Kỷ niệm chương của Hattie McDaniel bị vứt bỏ: Hattie McDaniel là nữ diễn viên da đen đầu tiên giành chiến thắng tại Oscar với Gone with the Wind (1939). Bà đã tặng lại giải thưởng của mình cho Đại học Howard. Tuy nhiên, vào thập niên 1960, kỷ niệm chương Oscar đã mất tích khỏi khu vực trưng bày. Một giả thiết cho rằng nó đã bị vứt xuống sông trong cuộc biểu tình đòi quyền dân sự và chính trị nổ ra bên trong ngôi trường. Giả thiết khác cho rằng người đã trộm món đồ có thể không biết nó là gì. Kỷ niệm chương Hattie McDaniel được nhận có hình dạng một tấm bảng vàng thay vì bức tượng hình người như ta vẫn thấy ngày hôm nay.

Vivien Leigh bị trộm mất tượng vàng: Nữ diễn viên không thể xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar 1952 để nhận giải cho tác phẩm A Streetcar Named Desire (1951). Một buổi tiệc nhỏ đã được tổ chức sau đó để ăn mừng giải thưởng của bà tại quê nhà London. Tuy nhiên không lâu sau đó, nhà riêng của Leigh đã bị trộm. Tên đạo chích đã lấy đi quần áo, đồ dùng bằng bạc và tượng vàng Oscar của bà. Bức tượng chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng Viện Hàn lâm đã gửi tặng nữ diễn viên một bản sao khác trong những tuần tiếp theo.

Người quản gia đã ăn trộm tượng Oscar của Margaret O’Brien: Năm 1944, O’Brien được trao giải Juvenile Oscar cho vai diễn trong Meet Me in St Louis. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, người quản gia đã lấy cớ đem bức tượng vàng đi vệ sinh để ăn trộm nó và bỏ trốn. O’Brien đã được gửi tặng một bản sao thay thế, nhưng vẫn muốn tìm lại món đồ trân quý. Năm 1995, bà được thông báo tượng vàng Oscar của mình được tìm thấy. Người quản gia cũ đã tặng món đồ cho con mình, nhưng người này lại giao nó cho nhà đấu giá nhiều thập kỷ sau đó. Mất 50 năm mong mỏi, Margaret O’Brien đã được đoàn tụ với tượng vàng Oscar của mình.

Alice Brady bị tung tin đồn mất tượng vàng Oscar: Năm 1938, Alice Brady thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm In Old Chicago (1937) nhưng không thể đến nhận giải vì bị thương ở mắt cá chân. Trong nhiều năm, Hollywood đã lan truyền tin đồn một người đàn ông lạ mặt đã lên sân khấu nhận giải thay bà rồi biến mất với bức tượng vàng. Trên thực tế, người nhận giải thay Brady là đạo diễn Henry King của In Old Chicago. Tượng vàng đã được trao tận tay nữ diễn viên vài tuần sau đó.