Câu chuyện chống dịch Covid-19 của Ireland được viết thành sách

Nhà sách Harper Collins Ireland sẽ ra mắt cuốn sách về phản ứng chống dịch Covid-19 của Ireland vào tháng 10 tới.

Vào ngày 28/10, cuốn sách A State of Emergency: The Story of Ireland’s Covid Crisis, do phóng viên truyền hình nước này Richard Chambers chấp bút, sẽ được ra mắt. Conor Nagle, chủ bút nhà sách Harper Collins Ireland đã mua toàn bộ bản quyền ngôn ngữ của cuốn sách này từ tác giả.

Chambers là một trong những nhà báo truyền hình nổi tiếng và nhận được nhiều sự tôn trọng tại Ireland. Đặc biệt, những quan sát và hiểu biết sâu sắc của nhà báo này về tình hình dịch bệnh 15 tháng qua đã giúp Chambers trở nên nổi tiếng hơn. Tờ Irish Examiner đã gọi Chambers là "một ngôi sao đột phá trong đại dịch" khi đưa ra những "bản tin bình tĩnh và thẳng thắn".

Cuốn sách được đề xuất giá bán 17.95 Euro trên trang Gutter Book Shop nhưng chưa có trang bìa. Ảnh: Gutter Book Shop.

A State of Emergency sẽ là cuốn sách đầu tay của Chambers, chia sẻ nhiều nội dung từ hơn 100 cuộc phỏng vấn với các thành viên nội các, các quan chức y tế công cộng, nhân viên tuyến đầu chống dịch Covid-19 và những người dân bình thường tại Ireland.

Nhà xuất bản Harper Collins Ireland cho biết: "Từ hội trường của các tòa nhà chính phủ, nơi bất đồng giữa nội các mới và các cố vấn y tế công cộng từng đe dọa làm trật bánh cách nước này phản ứng với đại dịch, cho đến tuyến đầu ngăn chặn virus corona, nơi các bác sĩ, y tá và chính cộng đồng dân cư từng cảm thấy gần như vượt qua giới hạn chịu đựng, cuốn A State of Emergency là một tác phẩm mang tính bước ngoặt của báo chí và là một góc nhìn nội bộ hấp dẫn về cuộc đấu tranh đưa Ireland trở lại từ bờ vực".

Chambers trân trọng cơ hội chia sẻ về quá trình chống dịch Covid-19 tại Ireland. Ảnh: Irish Examiner.

Về phần mình, Chambers bày tỏ: "Năm vừa qua đã thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta. Cơ hội này, nhằm mang đến cho mọi người những hiểu biết mới về nhiều điều đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng virus corona ở Ireland, là một cơ hội rất thú vị. Tôi hy vọng A State of Emergency sẽ chung sức ghi lại một phần lịch sử khi đại dịch diễn ra ở Ireland, từ các cuộc họp căng thẳng, các quyết định quan trọng và khoảnh khắc phản ứng của nhà nước gần đến điểm đột phá. Thật vinh dự khi được ở vị trí chia sẻ kinh nghiệm của các nhân viên y tế, những người đã chiến đấu với sự mệt mỏi, tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ và những làn sóng ca bệnh tăng dữ dội để cứu sống được nhiều người nhất có thể".

Conor Nagle, đại diện cho nhà xuất bản, cũng bày tỏ: "Quá trình đưa tin về đại dịch của Richard là rất ấn tượng. Và cuốn A State of Emergency cũng phản ánh rõ những phẩm chất giúp định hình sự nghiệp của tác giả trong 15 tháng qua: Khả năng tiếp cận đáng kinh ngạc và chú ý kỹ lưỡng đến từng chi tiết, sở trường tạo nên những điều mới mẻ và thu hút cái nhìn mới đầy sâu sắc từ những người được phỏng vấn và, quan trọng nhất, khả năng đưa khán giả vào trung tâm của các sự kiện lịch sử. A State of Emergency là một tác phẩm 'quan trọng' nhưng cũng là một câu chuyện hấp dẫn".