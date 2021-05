Cậu bé Mỹ vô tình mua kem que trị giá hơn 2.600 USD

Đây không phải lần đầu trẻ em xứ cờ hoa sử dụng tài khoản cha mẹ để đặt mua những món đồ kỳ lạ, với số tiền lên đến hàng nghìn USD.

Noah Bryant, một cậu bé 4 tuổi sống tại thành phố Brooklyn (bang New York, Mỹ), khiến gia đình tá hỏa khi đặt mua số lượng kem que hình nhân vật Bọt biển Spongebob khổng lồ qua trang Amazon, theo New York Post.

Cụ thể, Noah, vốn rất yêu thích nhân vật hoạt hình này, vô tình đặt mua 2.618 USD tiền kem và gửi chúng tới nhà dì mình. Do còn quá nhỏ, chưa thể đọc hiểu rành rọt, cậu bé đã mua 51 hộp kem, chứa 918 que trên mạng.

Jennifer Bryant, mẹ Noah, cảm thấy bàng hoàng, bối rối khi phát hiện sự việc. Bà mẹ trẻ vẫn đang vừa theo học tại ĐH New York, vừa nuôi nấng 3 đứa con nhỏ.

Noah Bryant (4 tuổi) vô tình đặt 918 que kem trị giá 2.618 USD trên trang thương mại điện tử. Ảnh: New York Post.

Trả lời New York Post, Jennifer cho biết cô "không biết làm cách nào để trả món tiền này do vướng mắc khoản vay sinh viên và phải trang trải chi phí sinh hoạt".

Do đó, một tổ chức xã hội đã đứng ra thiết lập trang Go Fund Me, kêu gọi cộng đồng ủng hộ để giúp đỡ gia đình Bryant vượt qua tình cảnh này.

Tính đến ngày 5/5, khoản tiền ủng hộ do các nhà hảo tâm đóng góp chạm mốc 3.675 USD , vượt quá mục tiêu gây quỹ là 2.619 USD .

"Tôi thật sự cảm kích tấm lòng và sự hào phóng của các bạn", Jennifer chia sẻ trên trang Go Fund Me. Cô khẳng định khoản tiền thừa từ việc quyên góp sẽ được dùng vào việc cho Noah đi học và hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ của cậu bé.

Đây không phải lần đầu trẻ em Mỹ lén dùng một khoản tiền khổng lồ của cha mẹ để đặt hàng qua mạng.