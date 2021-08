Cậu bé 12 tuổi là siêu anh hùng nhí của Marvel

Jayden Trương Thiên Nhất thủ vai Shang-Chi thuở nhỏ trong “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Diễn viên nhí có cơ hội diễn xuất cùng Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh.

South China Morning Post đã đăng bài phỏng vấn Jayden Trương Thiên Nhất, diễn viên nhí góp mặt trong bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sắp ra mắt trong tháng 9. Đây cũng là vai diễn đầu tay của của cậu. Trong phim, Trương Thiên Nhất thủ vai Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) thuở nhỏ.

Cơ duyên đến với Shang-Chi

Jayden Trương Thiên Nhất 12 tuổi, đang sống cùng cha mẹ và chị gái tại Vancouver, Canada. Cha mẹ em đã nhập cư từ Trung Quốc vào Canada từ năm 2001. Chia sẻ với SCMP, Trương Thiên Nhất bày tỏ mình từng lo ngại sẽ trượt vai Shang-Chi.

“Cháu đã tưởng mình trượt vòng thử vai rồi kìa. Khi được các cô chú hỏi sở thích là gì, cháu đã trả lời ‘Ngủ ạ’. Cháu còn kể cả chuyện đã làm mình làm mẩy với mẹ khi được đánh thức vào buổi sáng cơ”, Trương Thiên Nhất chia sẻ.

Trương Thiên Nhất và Lương Triều Vỹ xuất hiện trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Marvel Studios.

“Khi nhận cuộc gọi báo trúng vai từ hãng phim, cháu không hề lo lắng bởi những gì nảy ra trong đầu lúc đó chỉ là ‘Ôi vui quá!’. Tuy nhiên, ngày bấm máy đến càng gần, cháu càng cảm thấy lo lắng vì vai diễn quá lớn và cả thế giới sẽ xem cháu đóng phim”, nam diễn viên nhí tiếp tục.

Từ những năm đầu đời, em đã được cha mẹ hướng theo nghệ thuật. Mẹ của cậu cho con trai học diễn xuất từ năm lên 9. Trong một buổi biểu diễn được tổ chức bởi Trường đào tạo diễn viên trẻ Vancouver (VYAS) năm 2019, tài năng của Trương Thiên Nhất đã lọt vào mắt xanh của người quản lý hiện tại.

Chia sẻ lý do muốn làm diễn viên, Trương Thiên Nhất nói: “Hồi còn nhỏ, cháu hay nói với cha mẹ là mình muốn trở thành nhân vật trong phim. Cha mẹ trả lời ‘Họ chỉ là diễn viên đang đóng phim thôi con’. Sau đó, cháu nhận ra mình muốn trở thành diễn viên dù khi ấy không biết từ diễn viên nghĩa là gì”.

Ấn tượng về vai diễn đầu tay





Dù đã có thời gian làm quen với diễn xuất, tầm vóc của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vẫn khiến diễn viên nhí sững sờ. Chia sẻ về bộ phim siêu anh hùng đầu tay, Trương Thiên Nhất nói: “Cháu bị sốc vì cách mọi người phối hợp nhịp nhàng khi cùng làm việc trên phim trường. Các cô chú đều rất tốt với cháu, chăm sóc cháu chu đáo. Điều ấy khiến cháu cảm động. Thú thực, cháu đã hơi lo lắng lúc bắt đầu quay”.

“Đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, cháu không biết phim trường trông sẽ thế nào. Cháu nghĩ người ta sẽ chỉ dựng phông xanh với một vài món đạo cụ thôi. Nhưng phim trường của Marvel Studios quá chân thực. Họ chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết, giúp mọi thứ trở nên hòa hợp với nhau”, Trương Thiên Nhất mô tả trải nghiệm quay phim của mình.

Trương Thiên Nhất tròn 12 tuổi vào đầu tháng 7 năm nay. Ảnh: jaydenzhang_zty.

Lớn lên trong một gia đình yên ấm, Trương Thiên Nhất mất nhiều thời gian để nhập vai Shang-Chi, cậu bé với số phận khác hẳn mình. “Cháu phải học cách thể hiện nỗi buồn và khóc khi đóng vai Shang-Chi. Bên cạnh đó, cháu cũng phải luyện võ. Việc này không dễ, ngay cả khi cháu đã biết karate”.

Trong quá trình tìm hiểu về vai Shang-Chi, Trương Thiên Nhất cũng phát hiện ra những điểm tương đồng giữa mình và nhân vật. “Shang-Chi giống cháu, bởi cậu ấy hài hước và yêu võ thuật. Nhưng Shang-Chi cũng khác bởi cha cậu ấy xấu tính.

Cậu ấy là một siêu anh hùng với siêu năng lực đáng ngưỡng mộ. Cháu cũng muốn có được sức mạnh như thế. Siêu năng lực duy nhất của cháu lúc này chỉ là cái bụng không đáy thôi”, cậu bé chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, Trương Thiên Nhất cũng chia sẻ về kỷ niệm khi đóng phim cùng Lương Triều Vỹ. Cậu mô tả người bạn diễn lớn tuổi vừa thú vị vừa đáng sợ.

“Khi Lương Triều Vỹ bắt đầu diễn, bác ấy như thể đã biến thành nhân vật mình thủ vai. Cháu không biết đó là người bác siêu tốt bụng mình từng gặp trên phim trường hay ông bố độc ác của Shang-Chi nữa”.

Trương Thiên Nhất thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường với khán giả thông qua mạng xã hội. Ảnh: jaydenzhang_zty.

Tuy nhiên, việc chứng kiến sự biến đổi linh hoạt của Lương Triều Vỹ trước và sau máy quay cũng giúp Trương Thiên Nhất dễ dàng hóa thân thành nhân vật. “Cháu cảm thấy như mình đã trở thành một diễn viên giỏi hơn sau những trải nghiệm ấy”, cậu nói.

Cuối bài phỏng vấn, Trương Thiên Nhất cũng cảm ơn đạo diễn Destin Daniel Cretton đã tạo ra bầu không khí thoải mái trên phim trường, giúp mình thả lỏng trước mỗi cảnh diễn.

“Trước mỗi cảnh phim, chú ấy đều chỉ dẫn cặn kẽ, nhưng cũng cho phép cháu suy nghĩ theo cách của mình và diễn tốt nhất có thể. Ngày đầu tiên cháu đến phim trường, chú ấy còn cho cháu ngồi thử lên cái ghế đặc biệt của mình cơ”, cậu bé nói.

Sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Trương Thiên Nhất hy vọng có thêm cơ hội được diễn xuất trong các bộ phim lấy đề tài giả tưởng với phép thuật và sức mạnh siêu nhiên. Cậu cũng mong muốn được thủ vai chính trong các bộ phim thay vì tiếp tục vào vai phiên bản nhỏ tuổi của nhân vật chính.