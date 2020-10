Cậu bé 11 tuổi viết ba cuốn sách

Cha mẹ của Arden Pala chia sẻ em sẽ dùng toàn bộ số tiền bán sách để quyên góp cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại San Diego, Mỹ.

Kênh truyền hình FOX 5 San Diego của đài KSWB-TV đưa tin Arden Pala, một học sinh lớp 6 tại trường Trung học Francis Parker, Linda Vista, Mỹ, vừa có cuốn sách thứ ba được xuất bản, dành cho trẻ em.

Cuốn sách này nằm trong bộ truyện The Adventures of Noah’s Flying Car (tạm dịch: Cuộc phiêu lưu cùng chiếc ôtô bay của Noah). Tập 3 của bộ truyện có tựa đề The Adventures of Noah’s Flying Car Through Mexico.

Tác giả nhí Arden Pala và ba cuốn sách của mình. Ảnh: FOX 5 San Diego.

Trước đó, Pala có hai cuốn sách đã xuất bản là The Adventures of Noah’s Flying Car Through China (2017) và The Adventures of Noah’s Flying Car Through Turkey (2019).

Theo chia sẻ của cha mẹ Pala, tác giả nhí sẽ dành toàn bộ số tiền bán sách để quyên góp cho Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng San Diego trong dịch Covid-19.

Arden Pala là cây bút nhí người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân vật Noah được em lấy cảm hứng từ người bạn thân nhất cùng tên. Trong sách, Noah chu du đến nhiều quốc gia trên thế giới để khám phá văn hóa, ẩm thực.

Chia sẻ với City News Service, Pala cho hay cậu viết sách để các độc giả khác cùng hiểu thêm về nền văn hóa trên thế giới, nhất là quê hương Thổ Nhĩ Kỳ của mình.

Qua những cuốn sách, Pala hy vọng các bạn nhỏ sẽ yêu thích các nền văn hóa khác biệt trên thế giới và kéo tất cả gần nhau hơn.

Hai cuốn sách trước đó của Pala bán được tổng cộng 7.500 bản. Theo cha của Pala, ông Zeynep Ilgaz, người đồng sáng lập của công ty thử nghiệm dược phẩm Confirm BioSciences, số tiền thu được từ hai cuốn sách đều dùng để làm từ thiện. Trong đó, doanh thu của cuốn thứ nhất, Pala dành tặng những trẻ em vô gia cư. Số tiền bán sách tập hai được chuyển đến các trại động vật.

Ngoài viết văn, Pala còn yêu thích sân khấu và diễn xuất. Tại lễ trao giải Los Angeles Film Awards năm nay, Pala giành giải "Nam diễn viên trẻ xuất sắc" cho vai chính trong phim ngắn Tahz.