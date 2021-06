Cậu bé 10 tuổi được khen có giọng hát diva

Peter Rosalita gây chú ý tại chương trình tìm kiếm thần tượng America's Got Talent bởi giọng hát ấn tượng.

Thí sinh 10 tuổi hát 'All By Myself' Cậu bé 10 tuổi gây chú ý tại chương trình America's Got Talent.

Ngày 1/6, theo Entertainment Weekly, Peter Rosalita chinh phục bốn giám khảo của chương trình America's Got Talent bởi giọng hát cao vút. Cậu bé 10 tuổi gây ấn tượng với ca khúc All By Myself - bản hit của Celine Dion.

Tuy chỉ vừa tung đoạn teaser, phần trình diễn của Peter Rosalita nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Cậu bé 10 tuổi sinh ra tại Abu Dhabi (UAE). Rosalita được mẹ đưa đến Los Angeles, Mỹ để thể hiện tài năng.

Sau phần trình diễn, giám khảo Simon Cowell cho rằng Peter Rosalita không chỉ có giọng hát hay mà còn thể hiện được năng lượng tích cực. Giám khảo Howie Mandel dự đoán cậu bé 10 tuổi là nhân tố đáng gờm, sẽ tiến xa trong chương trình.

Peter Rosalita gây ấn tượng trên sân khấu America's Got Talent. Ảnh: AGT.

Thí sinh nhí được khen ngợi khi thể hiện thành công bản hit All By Myself. Các nốt cao được Rosalita xử lý tốt. Đây là ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, cột hơi đầy đặn. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với USA Today, Celine Dion thừa nhận cô từng gặp nhiều khó khăn khi thể hiện bài hát.

"Bài hát có nhiều nốt cao. Khi nhận bài, tôi suýt từ chối. May mắn ca khúc đã thành công. Nhưng đến giờ tôi vẫn nói rằng điều đó rất khó khăn", diva 53 tuổi nói.

Theo Entertainment Weekly, Peter Rosalita là người UAE gốc Philippines. Trước khi đến với sân khấu lớn America's Got Talent, tài năng nhí 10 tuổi từng tham gia nhiều cuộc thi tìm kiếm ca sĩ. Hiện tại, Rosalita đi diễn ở nhiều quốc gia Trung Đông.