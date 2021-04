Cậu bé 10 tuổi được giám khảo nhận xét là tương lai của nhạc Việt

Đăng Bách là thí sinh có điểm số cao nhất tập 13 Giọng hát Việt nhí. Cậu bé được giám khảo Hà Lê khen ngợi với tiết mục tự viết lời.

Thí sinh giúp BigDaddy - Emily thoát cảnh trắng tay Song Tùng với sự hỗ trợ của Hieuthuhai có màn thể hiện bùng nổ. Chiến thắng của Song Tùng tại vòng Đột phá Giọng hát Việt nhí giúp BigDaddy không trắng tay trước thềm bán kết.

Sau tập 13 lên sóng tối 11/4, top 6 của Giọng hát Việt nhí chính thức lộ diện. Thùy Trang, Hà Anh, Song Tùng, Khánh Linh, Kelvin Huỳnh và Đăng Bách cùng tranh tài ở vòng bán kết. Hiện tại, đội Vũ Cát Tường - Hưng Cao nắm nhiều ưu thế khi có 3 thí sinh vào bán kết. Trong khi đó, Song Tùng là học trò duy nhất của team BigDaddy - Emily.

Đội Vũ Cát Tường - Hưng Cao được đánh giá càng vào vòng trong càng mạnh. Với hai đêm diễn của vòng Đột phá, hai tiết mục có điểm số cao nhất đều thuộc về đội Vũ Cát Tường. Sau Khánh Linh khiến giám khảo khách mời là Hà Lê ngả mũ với tiết mục Chị tôi ấn tượng, đến Đăng Bách đạt số điểm suýt tuyệt đối. Khi đối đầu Sở Hân của đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, Đăng Bách giành 9,7 điểm và là thí sinh có điểm số cao nhất tập 13.

Đăng Bách làm chủ sân khấu khi kết hợp Right. Ảnh: Giọng hát Việt nhí.

Từ những vòng đầu của cuộc thi, Đăng Bách đã là thí sinh mạnh, được dự đoán trở thành quán quân. Cậu bé có giọng hát tốt, flow rap bắt tai, thu hút, biết cách làm chủ, khuấy động sân khấu, lối diễn tự tin và biết chơi nhạc cụ. Đăng Bách luôn làm hài lòng các giám khảo và nhận những lời khen ngợi.

Trong vòng Thách đấu, học trò Vũ Cát Tường tiếp tục giữ phong độ ổn định. Đăng Bách biểu diễn cùng rapper Right ca khúc mới Better Man do cậu bé tự viết lời.

Ngay khi Đăng Bách hoàn thành tiết mục, Hà Lê đứng lên nhận xét: "Tôi không còn gì để nói. Tuần này, tôi tiếp tục được xem những tiết mục gây bất ngờ. Các con quá xuất sắc. Tương lai của âm nhạc Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào các con”.

Giám khảo Hà Lê tiếp tục: "Bách thế này là không được rồi. Con mặc đồ đẹp, biết rap, đánh đàn và delivery rất chuẩn". Giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương cũng dành lời khen ngợi cho học trò Vũ Cát Tường - Hưng Cao. Cô nhận xét: “Đăng Bách phát triển chủ đề rất hay. Cách chơi từ, gieo vần, lời rap không ai nghĩ của một em bé 10 tuổi. Mọi thứ con thể hiện rất chững chạc và từng trải. Trời sinh ra con đã có sinh tố chất nghệ sĩ”.

Trong màn đối đầu với Sở Hân (học trò đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang), Đăng Bách giành chiến thắng thuyết phục với 9,7 điểm.

Song Tùng trên sân khấu cùng Hieuthuhai. Ảnh: Giọng hát Việt nhí.

Tập 13 còn 4 phần thi khác của Song Tùng, Duy Anh, Thùy Trang và Anh Thư. Thùy Trang phô diễn được chất giọng tròn trịa, lối xử lý thông minh đậm chất R&B, qua ca khúc Tình bạn diệu kỳ kết hợp với rapper Pháo. Thùy Trang cũng có sự “lột xác” so với những vòng trước. Thí sinh đánh bại Anh Thư (đội BigDaddy) với điểm số 9,3 để vào vòng bán kết.

Trong khi đó, Song Tùng đối đầu Duy Anh. Nếu học trò Vũ Cát Tường bị đuối và mắc lỗi ở phần đầu thì Song Tùng có màn trình diễn khá hoàn hảo. Đặc biệt sự hỗ trợ của Hieuthuhai - một rapper vốn rất bắt mắt trên sân khấu - giúp tiết mục của Song Tùng càng hấp dẫn.

“Style bài có tiết tấu của con tại Việt Nam bây giờ có ít người làm. Quan trọng là flow và cách con cùng Hieuthuhai xử lý rất hợp với phong cách đấy. Con di chuyển trên sân khấu nhưng giọng vẫn ổn định. Chú đánh giá đây là phần trình diễn xuất sắc của Tùng", Hà Lê nhận xét. Cuối cùng, Duy Long giành 8,7 điểm, Song Tùng chiến thắng với 9,5 điểm.