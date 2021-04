Cậu ấm, cô chiêu trong showbiz Trung Quốc

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Trần Phi Vũ, Quan Hiểu Đồng, Âu Dương Na Na... dần thoát khỏi cái bóng của cha mẹ và trở thành diễn viên nổi tiếng.

Theo SCMP, hậu duệ của những ngôi sao nổi tiếng được xem là những cậu ấm, cô chiêu ngậm thìa bạc từ khi mới chào đời. Là con của diễn viên, ca sĩ hàng đầu, họ chịu sự chú ý lớn của truyền thông.

Một mặt, đây là điều giúp họ nhanh chóng tiến thân vào showbiz. Mặt khác, việc núp bóng "hậu duệ của ngôi sao nổi tiếng" khiến những sao trẻ không thoát khỏi cái bóng của bố mẹ.

Nhiều người phải làm việc, nỗ lực gấp nhiều lần để được công nhận và không bị mang tiếng núp bóng cha mẹ. Một số ngôi sao đã thành công, vượt qua cái mác "con của ngôi sao", tự tạo dựng sự nghiệp, thậm chí có tên tuổi vượt xa cha mẹ.

Con trai của "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh"

Trần Phi Vũ sinh năm 2000. Anh là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca - người đứng sau thành công của Bá vương biệt cơ - và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng. Tuy được sinh ra ở Mỹ, Trần Phi Vũ chọn cách về nước học tập và hiện là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Trần Phi Vũ thừa hưởng nét đẹp từ mỹ nhân Trần Hồng. Ảnh: Getty.

Nhờ danh tiếng của cha mẹ nên từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Trần Phi Vũ sớm được mời đóng quảng cáo, quay phim. Năm 2017, bộ phim điện ảnh Bí quả do anh đóng cùng "công chúa cello" Âu Dương Na Na nhanh chóng thành công.

Trần Phi Vũ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ nữ diễn viên Trần Hồng. Vì vậy, anh nhanh chóng được mời vào các vai nam chính. Sau Bí quả, sao nam sinh năm 2000 nhận vai chính trong phim truyền hình Tương dạ, đóng cùng Tống Y Nhân, Vương Hạc Đệ... Sau đó, Trần Phi Vũ xuất hiện trong các phim của cha là ông Trần Khải Ca, tiêu biểu có Tôi và đất nước tôi (2019).

Ngoài ra, diễn xuất của Trần Phi Vũ trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta nhận được nhiều lời khen ngợi. Vai diễn Dư Hoài giúp nam diễn viên nhận giải Diễn viên mới xuất sắc tại giải Hạc vàng thuộc khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Mason Lý thoát khỏi cái bóng đạo diễn Lý An

Mason Lý là hậu duệ của đạo diễn Lý An - người từng ba lần thắng giải Oscar. Nam diễn viên 31 tuổi lần đầu ra mắt trong bộ phim The Wedding Banquet với vai trò diễn viên nhí.

Mason Lý chọn học tập và phát triển sự nghiệp trên đất Mỹ. Từ thời trung học, nam diễn viên tham gia các vở nhạc kịch của Shakespeare, trong đó có The Tempest.

Con trai đạo diễn Lý An có cơ hội đóng phim và hợp tác với sao Hollywood. Ảnh: Getty.

Sau khi tốt nghiệp ngành kịch nghệ của Đại học New York, anh xuất hiện trong bộ phim The Hangover II (2011). Đến năm 2015, Mason Lý tiếp tục đóng vai người lính Foo trong Billy Lynn và cuộc chiến nửa đời người, bộ phim do cha anh - đạo diễn Lý An - thực hiện. Trong phim, Mason Lý có cơ hội đóng cùng Joe Alwyn, Kristen Stewart...

Nam diễn viên cũng trở về quê nhà Trung Quốc đóng phim. Một số tác phẩm nổi tiếng anh từng tham gia là Nói với gió rằng anh yêu em, Nhà hát Opera...

SCMP cho rằng màn trình diễn gây ấn tượng nhất của Mason Lý là vai cảnh sát giết người trong Nhân chứng (2017). Anh được đề cử giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 54.

Hậu duệ của Thiên hậu Vương Phi

Đậu Tĩnh Đồng là kết quả của cuộc tình ba năm giữa Đậu Duy - nhạc sĩ, ca sĩ hát chính nhóm Chiến binh Báo đen - và Thiên hậu Vương Phi.

Là con gái của ca sĩ nổi tiếng, Đậu Tĩnh Đồng có cơ hội góp giọng trong ca khúc của mẹ từ năm 1 tuổi. Hiện tại, cô bước sang tuổi 24, tiếp nối sự nghiệp ca hát của Vương Phi và lấn sang sang lĩnh vực diễn xuất.

Ở lĩnh vực âm nhạc, cô sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh. Ca khúc (It’s not a crime) It’s just what we do được đề cử Ca khúc nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 53.

Đậu Tĩnh Đồng dần ghi dấu ấn trong diễn xuất. Ảnh: QQ.

Sau khi lấn sân sang diễn xuất, Đậu Tĩnh Đồng có vai diễn ấn tượng trong Hồi thứ 11 (2019). Trong phim, cô đóng vai con gái ngỗ ngược có thai ngoài ý muốn. Cô từ chối yêu cầu phá thai của bà mẹ nghiêm khắc (Châu Tấn thủ vai).

Vai diễn đầu tay giúp Đậu Tĩnh Đồng giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh. Sắp tới, con gái Vương Phi đóng chính trong Bipolar, bộ phim nói về hành trình tìm hiểu bản thân của cô gái trẻ.

Sự thành công của sao nhí Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Ông nội của cô là Quan Học Tăng, người được mệnh danh là bậc thầy bộ môn ca kịch Cầm thư Bắc Kinh. Cha của nữ diễn viên là nghệ sĩ sân khấu Quan Thiếu Tăng. Mẹ của Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên Lý Quân.

Năm 2001, Quan Hiểu Đồng ra mắt trong vai trò diễn viên nhí trong Yên Hải Phù Trầm, lúc đó cô 4 tuổi.

Quan Hiểu Đồng nằm trong số ít những diễn viên thoát mác sao nhí. Ảnh: Getty.

Đến năm 2005, cô xuất hiện trong bộ phim sử thi Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Trong phim, cô học hỏi những tiền bối là Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong...

Vai diễn đột phá nhất của Quang Hiểu Đồng là cô con gái tận tụy Dương Thụ Miêu trong Một tớ hai chủ (2014). Trong năm 2020, vai diễn Lương Sảng của nữ diễn viên trong phim Hai mươi bất hoặc được khen ngợi.

Từ thần đồng cello đến sao trẻ nổi tiếng

Âu Dương Na Na sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngoài cha là chính trị gia Âu Dương Long, những người phụ nữ trong gia đình nữ diễn viên 21 tuổi đều theo đuổi diễn xuất.

Âu Dương Na Na sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: Getty.

Mẹ của Âu Dương Na Na là diễn viên Phó Quyên, chị gái Âu Dương Ni Ni của cô cũng theo đuổi diễn xuất. Trong khi đó, cô ruột Âu Dương Phi Phi là ca sĩ và em gái Âu Dương Đệ Đệ là nghệ sĩ violin.

Theo SCMP, Âu Dương Na Na là thần đồng âm nhạc. Cô từng giành học bổng toàn phần của Học viện Âm nhạc Curtis ở Philadelphia để học đàn cello. Tuy nhiên, đến năm 2015, cô bỏ học và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

21 tuổi, Âu Dương Na Na có cơ hội đóng phim điện ảnh cùng nhiều ngôi sao, trong đó có Bành Vu Yến (trong Xé gió), Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Đức Hoa trong Vương bài đối vương bài. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong phim truyền hình Vâng! Thượng tiên sinh (2016) cùng Trần Học Đông.

Trong diễn xuất, Âu Dương Na Na được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại liên hoan phim quốc tế Ma Cao lần thứ 7 với Xé gió. Nữ diễn viên cũng lấn sân sang âm nhạc, phát hành album Nana I vào năm 2020.