Cắt khối ung thư trên mặt nữ bệnh nhân

Bị khối u lớn chèn vào mũi và miệng, bệnh nhân khó thở, ăn uống khó khăn cũng như gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Do bệnh nhân cao tuổi, không thể gây mê, các bác sĩ lựa chọn phương pháp an thần tỉnh. Ảnh: BVCC.

Theo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội), bệnh nhân là cụ bà 105 tuổi. Đây là trường hợp cao tuổi nhất các bác sĩ từng phẫu thuật để cắt khối u vùng hàm mặt.

Theo bệnh viện, cụ bà bị bệnh ung thư da, ung thư tế bào đáy của da. Do bà lớn tuổi, nhiều cơ sở y tế đều không tiếp nhận điều trị. Vì thế, khối u ngày càng lớn dần lên, chiếm vùng mặt, chèn vào mũi, miệng khiến bệnh nhân khó thở, khó ăn uống và phát âm.

Sau khi xét nghiệm và tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng của bà cụ vẫn còn cơ hội để phẫu thuật.

"Chúng tôi đặt ra nhiều giả thuyết, nhiều yếu tố gây bất lợi cho ca mổ. Nếu gây mê, bệnh nhân có nguy cơ không thể tỉnh lại. Tuy nhiên, với một khối u lớn như vậy trên mặt, không phẫu thuật, cửa sống của bệnh nhân cũng quá mong manh", PGS.TS Lê Ngọc Tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, chia sẻ.

Người lớn tuổi gặp nhiều yếu tố gây khó khăn cho việc gây mê răng hàm mặt. Do đó, phương pháp được các bác sĩ lựa chọn khi phẫu thuật là an thần tỉnh, sử dụng thuốc an thần với lượng vừa phải. Trong lúc mổ, bệnh nhân vẫn nói chuyện được, có thể đáp ứng lệnh của bác sĩ.

PGS.TS Nguyễn Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, cho hay: "Chúng tôi kết hợp gây tê tại chỗ, giúp cho bệnh nhân đủ sức chịu đựng cuộc mổ kéo dài. Khi mổ, mạch và huyết áp của bệnh nhân luôn được kiểm soát trong giới hạn cho phép".

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các chỉ số và huyết áp của bệnh nhân bình thường. Ngay sau đó, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện cùng các bác sĩ.

Qua trường hợp trên PGS Tuyến cho biết: "Không phải người cao tuổi bị ung thư nào cũng sẽ chán nản, buông xuôi và từ bỏ điều trị. Đây là quan niệm sai lầm của một số người. Nếu bệnh nhân và gia đình quyết tâm điều trị, các bác sĩ sẽ cố gắng đến cùng để cứu chữa bệnh nhân".