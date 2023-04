Cassano: 'Mourinho là gã HLV thời vụ với cách làm việc khủng khiếp'

"Jose Mourinho còn lâu mới bằng Pep Guardiola. Ông ta chỉ là một gã huấn luyện viên thời vụ với cách huấn luyện khủng khiếp", Mundo Deportivo dẫn lại phát biểu của Antonio Cassano.

"Mourinho chỉ biết sống trong những xung đột và tranh cãi. Ông ta nên học hỏi thêm từ Luciano Spalletti (Napoli) hay Robert De Zerbi (Brighton), những người tạo ra thứ bóng đá đẹp mắt. Tôi cũng chẳng quan tâm Mourinho giành được những danh hiệu gì. Ông ta có được chúng nhờ lối chơi tiêu cực, phản bóng đá", cựu tuyển thủ Italy nói thêm.

Đây là lần thứ hai Cassano công khai chỉ trích Mourinho. Trước đó, anh cho rằng "Người đặc biệt" không thích làm việc và không biết cách giao tiếp, đồng thời khuyên Real Madrid không nên mời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong trường hợp chia tay Carlo Ancelotti.

HLV Mourinho cũng lên tiếng đáp trả với lời lẽ đầy mỉa mai ấy: "Antonio chơi cho Roma, Inter và Real Madrid. Ở Madrid, cậu ấy chỉ được nhớ đến bởi chiếc áo jacket (trong ngày ra mắt CLB - PV). Với Roma, cậu ấy giành được siêu cúp mà không cần chơi phút nào. Tại Inter, Antonio thậm chí còn không được ra sân mỗi tuần. Nhưng bạn biết những gì tôi giành được với Inter, Real và Roma không? Cậu ta có thể có vấn đề với tôi, nhưng tôi thì không (có vấn đề với cậu ấy - PV)", cựu HLV MU nhấn mạnh.

Mourinho từng có thời gian làm việc tại Real. Ông giúp "Los Blancos" chấm dứt sự thống trị của Barca tại La Liga bằng chức vô địch ở mùa 2011/12. Mourinho cũng là HLV duy nhất trong lịch sử đăng quang ở cả ba giải đấu cúp châu Âu (Champions League, Europa League và Conference League).

Cassano giải nghệ từ năm 2017 nhưng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo bởi những phát ngôn gây sốc. Thời gian qua, cựu tuyển thủ Italy không tiếc lời chê bai những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, trong đó có cả Cristiano Ronaldo.

