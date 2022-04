Cassano: 'Barca mà mua Lukaku, tôi sẽ bỏ xem họ thi đấu'

Cựu tiền đạo người Italy chê Romelu Lukaku không biết chuyền bóng và còn lâu mới phù hợp với triết lý của Barca.

"Tôi rất thích triết lý của Barca. Nhưng nếu họ mua Lukaku, tôi sẽ bỏ xem CLB này thi đấu", Antonio Cassano, khách mời của chương trình BoboTV, nêu quan điểm.

Cựu sao AS Roma và Real Madrid tiếp tục: "Lukaku còn không thực hiện nổi 3 đường chuyền ra hồn ở Chelsea, nơi mà cậu ấy không hề có sự cạnh tranh nào. Còn tại Barca, họ chuyền 55 đường bóng trước khi ghi bàn. Vậy Lukaku làm sao đá được ở đây".

Cassano cho rằng Lukaku không hề phù hợp với Barca. Ảnh: Reuters.

Hôm 29/4, Marca đưa tin Barca tính tới phương án chiêu mộ Romelu Lukaku của Chelsea. Tiền đạo người Bỉ trở thành mục tiêu mới với đại diện xứ Catalonia do CLB này gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Erling Haaland và Robert Lewandowski.

Gần đây, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany và Jordi Cruyff đã gặp gỡ Federico Pastorello, người đại diện của Lukaku, để xem khả năng ký hợp đồng với chân sút người Bỉ. Tuy nhiên, đây sẽ là phi vụ không dễ với nhà cựu vô địch La Liga.

Hè 2021, Chelsea chi 115 triệu euro để có sự phục vụ của Lukaku từ Inter Milan. Nếu Barca muốn sở hữu tiền đạo 29 tuổi, họ được cho là phải bỏ ra ít nhất 92 triệu euro. Mức phí mà đội bóng của Xavi Hernandez khó có thể đáp ứng.

Cũng trong chương trình BoboTV, Cassano tiếp tục chỉ trích HLV Carlo Ancelotti. Cựu sao người Italy tin rằng HLV của Real Madrid chỉ liên tục gặp may nên mới có thể giúp đội nhà đi tới vòng bán kết UEFA Champions League mùa 2021/22.

"Carlo này, những kết quả ông có được trước Man City, PSG, Chelsea và nhiều CLB khác trong quá khứ toàn do may mắn. Tôi đồng ý rằng ông là HLV giỏi, nhưng may mắn không thể lúc nào cũng song hành liên tục. Tôi chắc rằng chẳng phải lúc nào thì Karim Benzema, Vinicius Juniors cũng có được những khoảnh khắc xuất thần".

Tiếp đó, Cassano còn nhấn mạnh bản thân không quan tâm đến việc người khác hay chính Ancelotti nghĩ gì về mình. Anh chỉ đơn giản đưa ra nhận xét thẳng thắn, chứ không dùng lời lẽ mang tính "giả tạo" như nhiều người khác mỗi khi nói về chiến lược gia người Italy.

Cassano từng chơi cho nhiều CLB lớn trong sự nghiệp như AS Roma, Real Madrid, Milan, Inter... Anh có 39 lần khoác áo ĐTQG Italy, ghi 10 bàn. Sau khi giải nghệ, Cassano tham gia vào nhiều chương trình bình luận bóng đá, với phong cách có phần hơi "ngông cuồng". Anh không ngại chỉ trích Ancelotti là kẻ ăn may, hay chê bai Cristiano Ronaldo.