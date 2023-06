Carrieverse - game metaverse cho người chơi kiến tạo 'cuộc sống thứ 2'

Vừa qua, Carrieverse - game trải nghiệm độc quyền trên thế giới metaverse đã chính thức ra mắt.

Được phát triển trên công nghệ blockchain, Carrieverse mang đến một không gian sống động, đa dạng, nơi người chơi có thể trải nghiệm các hoạt động và thể hiện cá tính. Với các tính năng độc đáo và cơ hội kết nối với cộng đồng toàn cầu, Carrieverse hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người chơi.

Sự kiện giới thiệu và ra mắt game Carrieverse được tổ chức ngày 15/6 tại GEM Center, TP.HCM. Buổi họp báo có sự tham gia của hơn 30 game influencers đình đám tại Việt Nam cùng nữ gamer/streamer - MisThy. Tại đây, hàng trăm game thủ có cơ hội so tài cùng MisThy và trải nghiệm những tính năng nổi bật của Carrieverse trước khi sản phẩm chính thức trình làng.

Ngoài ra, sự kiện còn lần đầu tiên trình chiếu TVC có sự xuất hiện của đại sứ game Carrieverse - Lee Do Hyun - nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như The Good Bad Mother, The Glory, 18 Again... Sự xuất hiện bất ngờ của đại sứ Lee Do Hyun trong TVC khiến khách mời có mặt phấn khích và tạo bầu không khí sôi động cho sự kiện.

Carrieverse là gì?

Carrieverse là game độc quyền đưa người chơi tham gia trải nghiệm metaverse về cuộc sống “second life” tại thế giới kỳ diệu của cô bé 11 tuổi Carrie dựa trên công nghệ blockchain. Câu chuyện của Carrie, Kola và các nhân vật khác đưa người chơi đến với những trải nghiệm đa dạng, thú vị trong siêu vũ trụ bao gồm chơi game, học tập, trò chuyện tại quán cà phê hay tham gia các hoạt động giải trí. Game còn là không gian để người chơi thể hiện cá tính qua hình đại diện, các đặc điểm, tính cách và giá trị cá nhân.

Carrieverse là câu chuyện về thế giới kỳ diệu của cô bé 11 tuổi Carrie dựa trên công nghệ blockchain.

Ngoài ra, Carrieverse cho phép người chơi kiếm token tiện ích, tạo ra nhiều trải nghiệm dựa trên tính cách riêng và tham gia vào các hoạt động trong metaverse. Game không chỉ hướng đến đối tượng người chơi là người dùng tiền điện tử mà còn cả thế hệ Millennials, Gen Z và Gen Alpha để tiêu thụ và sáng tạo nội dung, tương tác xã hội, từ đó xây dựng một cộng đồng có ảnh hưởng khác nhau.

Carrieverse không chỉ gây ấn tượng với cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi đồ họa và thiết kế âm thanh đỉnh cao. Trò chơi sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm hình ảnh sống động và âm thanh chân thực. Các đánh giá về đồ họa và âm thanh của Carrieverse đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người chơi.

Những cuộc phiêu lưu không giới hạn

Carrieverse xây dựng một cộng đồng đa dạng, sôi động, thu hút những người chơi đam mê công nghệ blockchain và trải nghiệm thế giới ảo. Các thành viên của cộng đồng có thể tương tác với nhau thông qua các hoạt động xã hội, trò chuyện, gửi tin nhắn và chia sẻ trạng thái trong thế giới Carrieverse. Điều này tạo ra một môi trường năng động, sáng tạo, nơi người chơi có thể kết nối, học hỏi và chia sẻ.

Với sự tiến bộ công nghệ, Carrieverse không ngừng nâng cao trải nghiệm người chơi khi mang đến môi trường tương tác chân thực, cho phép người chơi tiếp cận những thế giới đa dạng và độc đáo, trải nghiệm những cuộc phiêu lưu không giới hạn.

Carrieverse cho phép người chơi trải nghiệm những cuộc phiêu lưu không giới hạn.

Carrieverse cũng cam kết bảo vệ sự riêng tư và an toàn của người chơi. Với việc áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến, quản lý chặt chẽ, Carrieverse đảm bảo thông tin cá nhân và hoạt động của người chơi được bảo mật. Bên cạnh đó, Carrieverse có chính sách nghiêm ngặt về đạo đức và hành vi trong trò chơi để đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh cho mọi người.

Với sự cam kết vững chắc về phát triển, mở rộng và hợp tác, Carrieverse đang trở thành một thế giới ảo nơi người chơi có thể trải nghiệm và tương tác với nhau. Với sự hỗ trợ và đóng góp từ cộng đồng và các đối tác, Carrieverse hứa hẹn trở thành một trong những nền tảng giải trí hàng đầu, mang đến niềm vui và sự kết nối cho hàng triệu người trên toàn thế giới.