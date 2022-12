Carragher: Chỉ 3 cầu thủ Anh đủ sức đá chính cho Pháp

"Nếu được giao nhiệm vụ chọn đội hình xuất phát cho Pháp, bạn sẽ thấy Deschamps may mắn thế nào. Với tôi, chỉ Walker, Bellingham và Kane đủ khả năng đá chính cho Pháp", Metro dẫn lời Carragher.

"Chúng ta không thể phủ nhận chuyện Pháp có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn Anh. Họ sở hữu đội hình chính vượt trội. Nhưng Anh nhỉnh hơn nếu tính cả chiều sâu hàng dự bị", cựu tuyển thủ Anh chia sẻ tiếp.

Bình luận viên của Sky Sports nhận định Pháp đang sở hữu hàng thủ chất lượng, kinh nghiệm, dưới sự dẫn dắt của Raphael Varane nhiều lần vô địch Champions League. Bên cạnh đó, tuyến giữa Pháp có Aurelien Tchouameni là nhân tố chất lượng. Trên hàng công, Ousmane Dembele và Kylian Mbappe sẽ gây khó khăn cho các hậu vệ cánh của Anh.

HLV Gareth Southgate cũng thừa nhận Pháp đang có một loạt cầu thủ giỏi, chứ không riêng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thuyền trưởng Anh cũng tự tin khẳng định "Tam sư" là tập thể mạnh và chỉ cần tập trung thể hiện đúng khả năng.

Anh đánh bại Senegal 3-0 để vào tứ kết. Trong khi đó, Pháp dễ dàng thắng Australia 4-1. Nhà đương kim vô địch World Cup và đội đương kim á quân EURO sẽ gặp nhau tại tứ kết World Cup 2022. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay.

Pháp không có lực lượng tốt nhất cho World Cup 2022, khi N'Golo Kante và Paul Pogba chấn thương, nhưng vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ. Trong khi đó, HLV Southgate đã sớm ổn định bộ khung đá chính của Anh.

Trận tới, "Tam sư" có thêm tin vui khi Kalvin Phillips trở lại sau chấn thương. Còn Raheem Sterling trở lại sau khi trở về Anh.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019