Carpet Check: H'Hen Niê mắc lỗi, Ngô Bảo Ngọc cần tiết chế

Ít khi xuất hiện trước truyền thông, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo bất ngờ đem đến diện mạo ấn tượng tại lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân. Với dresscode áo dài, Đặng Thu Thảo lựa chọn trang phục áo dài raglan cổ điển với kỹ thuật chiết eo mang âm hưởng từ Dior The New Look những năm 50s. Đi kèm với tông hồng nhã nhặn, cô kết hợp với phụ kiện ngọc trai cùng túi cầm tay nhỏ gọn, tất cả tạo nên hình ảnh quý cô Việt Nam dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Carpet Check đánh giá 9/10. Ảnh: Linh Le Chi Photography.