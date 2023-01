Carlsberg và hơn 175 năm ghi dấu ấn đột phá

Không chỉ theo đuổi sự hoàn hảo trong sản phẩm, Carlsberg luôn nỗ lực ''sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn'' suốt 175 năm hình thành, phát triển.

Trong hành trình 175 năm, Tập đoàn Carlsberg kiên định với triết lý “theo đuổi sự hoàn hảo” và không ngừng nâng tầm trải nghiệm thưởng bia độc đáo, thơm ngon cho người tiêu dùng.

Từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam đến hiện tại, nhà sản xuất bia từ Đan Mạch cũng khẳng định dấu ấn của một trong những thương hiệu hàng đầu. Carlsberg mang đến những thức bia hảo hạng phù hợp thị hiếu và khẩu vị người Việt, đồng thời đặt cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội cùng mục tiêu phát triển bền vững.

175 năm tiến bộ không ngừng

Thời điểm J.C.Jacobsen thành lập thương hiệu Carlsberg vào năm 1847 tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), ông đã lấy triết lý "theo đuổi sự hoàn hảo" làm kim chỉ nam cho mọi quyết định và định hướng phát triển.

Đề cao triết lý hoàn hảo, bia Carlsberg liên tục có những cải tiến về phương pháp ủ, sản xuất để tạo ra hương vị tươi mới nhất. Sau 21 năm phát triển ở thị trường nội địa, năm 1868, sản phẩm được xuất khẩu sang Anh Quốc và một số nước châu Âu - đánh dấu lần đầu tiên các quốc gia ngoài Đan Mạch được nếm thử vị bia Carlsberg. Với hương vị hảo hạng, Carlsberg nhanh chóng chinh phục thị trường được xem là sành ăn và khó tính bậc nhất.

Đến năm 1889, bia Carlsberg bắt đầu tiến vào châu Á và mang hương vị êm nhẹ đến các khách hàng của thị trường lớn nhất thế giới. Từ năm 1904, Carlsberg đã được lựa chọn làm loại bia chính thức phục vụ Hoàng gia Đan Mạch và những bữa tiệc trọng đại. Đến nay, sau 175 năm phát triển, thương hiệu đã phủ sóng ở 5 châu với nhiều sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu.

Tại Việt Nam, trong 30 năm hoạt động và lớn mạnh, kế thừa những tinh túy từ tập đoàn mẹ, Carlsberg Việt Nam cũng kiến tạo nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người tiêu dùng với đa dạng sản phẩm như Tuborg, Huda, Halida, 1664 Blanc, Somersby và gần đây là Carlsberg Danish Pilsner.

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm ở khu vực châu Á với sức tiêu thụ lớn. Theo dữ liệu từ Kirin Holdings, năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia nhiều thứ 3 trong khu vực, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc. Chính từ dư địa tăng trưởng hiếm có, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm và có thể tạo nên những khác biệt lớn của thương hiệu bia Đan Mạch.

Ông Cees‘t Hart - Chủ tịch Tập đoàn Carlsberg - bày tỏ: “Chúng tôi đang phát triển rất nhanh chóng tại nhiều quốc gia khác nhau ở châu Á và Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm nắm giữ tiềm năng tương lai. Carlsberg sẽ tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam bằng việc củng cố danh mục đầu tư và thương hiệu cũng như thu hút người tiêu dùng địa phương”.

Liên tục cải tiến, khẳng định chất lượng

Với triết lý “theo đuổi sự hoàn hảo”, Tập đoàn Carlsberg không ngừng đầu tư cho nghiên cứu ngay từ những ngày đầu tiên thành lập với mong muốn mang đến hương vị bia hoàn hảo dành cho khách hàng.

Chính vì giá trị cốt lõi này, chỉ một năm sau khi thương hiệu thành lập, phòng nghiên cứu của Carlsberg được ra đời với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong đội ngũ. Ngay tại phòng thí nghiệm này, năm 1883, men bia tinh khiết mang tên “Saccharomyces Carlsbergensis" được ra đời và trở thành dấu mốc đặc biệt góp phần tạo nên cuộc “cách mạng hóa” chất lượng bia trên toàn thế giới.

Men “Saccharomyces Carlsbergensis” giúp bia không bị nhiễm khuẩn, giữ được màu vàng đặc trưng của bia tươi và hương vị tinh khiết. Mong muốn tất cả có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của “thức uống dành cho các vị thần”, nhà sáng lập Carlsberg - J.C. Jacobsen - đã chia sẻ phương pháp tạo men tinh khiết miễn phí cho các nhà sản xuất bia khác trên toàn thế giới.

Quyết định của J.C. Jacobsen xuất phát từ tinh thần cởi mở và quan niệm đề cao việc chia sẻ kiến thức. Phát minh của Carlsberg đã đi vào từng ngóc ngách của ngành bia toàn cầu và là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất tại nhiều hãng lớn trên thế giới.

Không dừng lại ở men bia, năm 1909, đứng trước nhu cầu kiểm soát nồng độ axit để đảm bảo chất lượng sản phẩm, giáo sư S.P.L. Sørensen của phòng thí nghiệm Carlsberg đã nỗ lực nghiên cứu và phát minh ra thang đo độ pH. Với phát minh này, quá trình sản xuất bia được phát triển lên một tầm cao mới, chất lượng tốt hơn nhiều so với trước.

Hàng loạt phát kiến từ phòng thí nghiệm của Carlsberg giúp mang đến hương vị bia chất lượng hơn, thơm ngon hơn, đồng thời là thành quả cho những nỗ lực “theo đuổi sự hoàn hảo” mà thương hiệu luôn đề cao.

Phòng thí nghiệm Carlsberg cũng là nơi liên tục tìm kiếm các giải pháp để tạo ra sản phẩm bền vững. Điển hình, với công nghệ scavenger, thương hiệu phát minh nắp chai ZerO2 giúp loại bỏ khí oxy nằm ở khoảng trống giữa nắp và bia. Nhờ đó, quá trình oxy hóa trong chai diễn ra chậm hơn, giúp bia giữ hương vị thơm ngon vốn có trong khoảng thời gian dài, cho từng ngụm bia hảo hạng, chất lượng.

Hay sự ra đời "The Better Glass" cũng làm hài lòng các tín đồ yêu thích bia khi giúp nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, giữ bia sánh mịn thật lâu và tươi như mới rót, tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất cứ ai trót yêu thức uống vàng ươm sóng sánh này.

Phát triển dựa trên tinh thần sản xuất bia phải gắn liền trách nhiệm phát triển bền vững, Carlsberg tin rằng những cải tiến dù nhỏ nhất cũng có ý nghĩa rất lớn với người tiêu dùng và sự phát triển của xã hội.

Năm 2022, Carlsberg tiếp tục triển khai chương trình phát triển bền vững mang tên Together Towards ZERO and Beyond - sáng kiến quan trọng nằm trong chiến lược toàn cầu SAIL’27 của Tập đoàn Carlsberg. Chương trình hướng tới 6 tham vọng chính: Không khí thải carbon, không khí thải canh tác, không chất thải bao bì, không dùng nước lãng phí, không uống thiếu trách nhiệm và không tai nạn lao động với lộ trình cùng mục tiêu rõ ràng đến năm 2040.

Trong nỗ lực để thực hiện các tham vọng của mình, hãng bia Đan Mạch đã nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp bền vững. Nổi bật nhất là phát minh bao bì Snap Pack sử dụng chất keo thay thế màng co nhựa dùng để đóng gói lốc 6 lon, góp phần giảm hơn 1.200 tấn chất thải nhựa mỗi năm, tương đương 60 triệu túi nilon trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, hãng cũng ứng dụng nhiều cải tiến đột phá như mực in bạc Cradle to Cradle Certified trên nhãn chai giúp nâng cao hiệu quả tái chế, lớp phủ mới trên chai thủy tinh kéo dài thời gian sử dụng.

Với Carlsberg, thành công của thương hiệu đến từ nhiều nỗ lực kết hợp triết lý theo đuổi sự hoàn hảo với tầm nhìn sứ mệnh ''sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn''.

Carlsberg Danish Pilsner - bia hảo hạng từ Đan Mạch

Đánh dấu 175 năm thành lập, Carlsberg ra mắt dòng sản phẩm chủ lực mới - Carlsberg Danish Pilsner. Sản phẩm chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 11/2022 và nhanh chóng gây tiếng vang, chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng.

Điểm ấn tượng mà sản phẩm mang đến cho người uống nằm ở sự hài hòa của tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Carlsberg Danish Pilsner là thành quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, kỳ công nhằm tạo ra phương pháp ủ nấu bia tinh tế. Sự kết hợp của các nguyên liệu gồm lúa mạch, men và hoa bia cao cấp tạo nên vị đậm đà trọn vẹn.

Thức bia thượng hạng sở hữu vị êm mượt và cân bằng, màu vàng nhạt đẹp mắt cùng hương thơm từ hoa bia đặc trưng. Sự tổng hòa các yếu tố đã tạo nên sức hấp dẫn khó quên của Carlsberg Danish Pilsner.

Không chỉ có hương vị hảo hạng, Carlsberg Danish Pilsner chinh phục người uống bằng những câu chuyện đầy cảm hứng cùng tinh hoa và di sản lịch sử lâu đời của thương hiệu. Do đó, thưởng thức Carlsberg Danish Pilsner cũng như thưởng thức tinh hoa bia đến từ châu Âu cao cấp và giàu cảm hứng.

Chất chứa niềm tự hào của tinh hoa suốt 175 năm, Carlsberg Danish Pilsner còn đại diện cho tinh thần cầu tiến, tư duy hiện đại, không ngừng đổi mới để phát triển và hướng tới sự "hoàn hảo" của nhà sản xuất bia Đan Mạch.

Khẳng định cam kết luôn mang đến những sản phẩm hoàn hảo, ông Cees ‘t Hart chia sẻ: “Từ những ngày đầu thành lập, Carlsberg đặt mục tiêu ‘Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn’ như lời cam kết cho nỗ lực theo đuổi sự hoàn hảo không chỉ ở quê hương Đan Mạch, mà còn tại tất cả thị trường quốc tế của chúng tôi”.

Trên tinh thần ấy, Carlsberg Danish Pilsner tự tin viết tiếp hành trình của mình tại Việt Nam, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trên chặng đường đầy triển vọng phía trước.