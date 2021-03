Cardi B can ngăn Selena Gomez giải nghệ ca hát

Không chỉ thuyết phục Gomez hãy cân nhắc chuyện ngừng ca hát, rapper lắm chiêu còn đề nghị giúp đỡ nữ ca sĩ tạo bản hit mới.

Theo Music-News, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue mới đây, Selena Gomez tiết lộ mong muốn dừng việc làm ca sĩ để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Lý do chủ nhân bản hit Come & Get It đưa ra là giới phê bình không bao giờ thỏa mãn với giọng hát hay âm nhạc của cô.

Cardi B, nữ rapper từng hợp tác cùng Selena Gomez trong bản hit Taki Taki của DJ Snake hồi 2019, đã nhắn nhủ đồng nghiệp đừng quay lưng với đam mê chỉ vì những quan điểm trái chiều.

Selena Gomez cùng Cardi B từng hợp tác với DJ Snake và Ozuna hồi 2019. Ảnh: NME.

“Tôi không nghĩ Selena Gomez nên giải nghệ. Sel đã ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng và người hâm mộ cũng yêu mến cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cần thử thêm một lần nữa. Hãy trình làng một tác phẩm gai góc, cho thấy Selena Gomez chưa ai từng thấy. Tôi sẵn sàng cho cô ấy một vài lời khuyên”, Cardi B viết trên trang cá nhân.

Nữ rapper nhấn mạnh Selena Gomez không đáng phải chịu đựng những lời chỉ trích tiêu cực: “Tôi thích Sel đấy. Tôi bênh cô ấy bởi Sel là một người bạn ngọt ngào. Giới nghệ sĩ chúng tôi thường bị chê trách, nhưng Sel quá mong manh khi phải hứng chịu những chuyện như thế”.

“Nếu muốn giải nghệ, hãy giải nghệ bởi cô muốn thế, chứ đừng vì những tổn thương do kẻ xấu gây ra”, Cardi B nhắn nhủ người bạn cùng tuổi.

Selena Gomez vẫn chưa hồi đáp chuỗi thông điệp động viên của bạn. Trước đó, trong bài phỏng vấn với Vogue, Gomez cho biết cô mệt mỏi vì bị chế giễu và không được đánh giá nghiêm túc như một nghệ sĩ.

“Tôi từng trải qua những khoảnh khắc rối bời với suy nghĩ tại sao mình phải tiếp tục làm những việc này, trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu. Tôi cảm thấy Lose You to Love Me là ca khúc hay nhất mình từng phát hành, nhưng với nhiều người, thế vẫn là chưa đủ”, nữ ca sĩ sinh năm 1992 chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới những thính giả từng hưởng ứng âm nhạc của mình, coi họ là động lực để tiếp tục cố gắng. Selena Gomez chia sẻ cô vẫn muốn tiếp tục nỗ lực bằng một album cuối trước khi có thể chính thức từ bỏ sự nghiệp ca sĩ.