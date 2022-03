Cardi B bỏ vai nữ chính trước ngày bấm máy

Nữ rapper, diễn viên Cardi B đã rút khỏi dự án phim hài “Assisted Living” chỉ vài ngày trước khi tác phẩm bấm máy. Cô được chọn thủ vai nữ chính trong phim.

Deadline đưa tin Cardi B đã quyết định rút chân khỏi dự án điện ảnh Assisted Living. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm tác phẩm dự kiến khai máy. Thông tin ban đầu tiết lộ lý do phía Cardi B đưa ra để trả vai là nữ rapper đang trong tình trạng suy kiệt sức khỏe.

Việc đột ngột mất nữ chính đã khiến kế hoạch sản xuất Assisted Living bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguồn tin từ nội bộ đoàn phim tiết lộ dự án đã bị tạm hoãn vô thời hạn, dẫn đến việc hàng trăm công nhân viên cùng diễn viên lâm vào tình trạng thất nghiệp.

Những năm qua, Cardi B đã có màn lấn sân điện ảnh thành công với các vai phụ đáng nhớ trong Hustlers (2019) hay Fast & Furious 9 (2021). Ảnh: Getty Images.

Assisted Living thuộc thể loại hài kịch, xoay quanh nhân vật chính tên Amber (Cardi B). Cô kiếm sống bằng nghề trộm cắp vặt, nhưng đang bị truy đuổi gắt gao sau một phi vụ thất bại. Bị đổ tội oan, Amber phải trốn tránh cảnh sát cũng như đồng đội cũ bằng cách cải trang thành bà lão và trà trộn vào cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi.

Bộ phim được mô tả là sự kết hợp giữa hai tác phẩm hài kịch kinh điển Sister Act (1992) và Mrs. Doubtfire (1993). Đây là phim điện ảnh đầu tay của Thembi Banks (Brooklyn Nine-Nine, Insecure, Work in Progress) trong vai trò đạo diễn. Kịch bản phim do Kay Oyegun (This is Us) chấp bút.

Trong quá khứ, nhiều hãng phim lớn cạnh tranh để sở hữu kịch kịch bản Assisted Living. Paramount Pictures đã thắng cuộc khi trả số tiền lên đến hàng triệu USD. Sau khi tuyên bố trả vai, Cardi B nhiều khả năng bị khởi kiện vì đơn phương vi phạm hợp đồng.