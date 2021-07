Cara Phương: 'Đến game show, tôi mới biết Mỹ Anh'

"Ở vòng thi đầu tiên khi xem Mỹ Anh biểu diễn trên sân khấu, tôi thấy cuốn hút, thậm chí đứng dậy nhún nhảy theo", Cara Phương chia sẻ với Zing.

Sinh năm 1995, Cara nổi tiếng từ khi tham gia MV Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ca hát.

Tham gia chương trình The Heroes, Cara được đánh giá là thí sinh toàn diện, có giọng hát, vũ đạo, kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu. Cô hiện là một trong những giọng ca gây bất ngờ nhất ở cuộc thi. Từng chịu định kiến hot girl đi hát, Cara cuối cùng cũng có cơ hội chứng tỏ bản thân sau 4 năm.

"Tôi không ngại các đối thủ, bất ngờ với Mỹ Anh"

- Mục tiêu của Cara khi tham gia The Heroes là gì?

- Tôi đến với The Heroes để được làm những điều từ trước đến giờ chỉ mới hình dung trong suy nghĩ, được trải nghiệm, học hỏi thật nhiều về âm nhạc, kỹ thuật trình diễn trên sân khấu qua từng vòng thi với nhiều chủ đề đa dạng của chương trình.

Mục tiêu nữa là thông qua những phần trình diễn đó tôi có thể đến gần khán giả hơn và cho mọi người thấy được nhiều khía cạnh, khả năng khác của Cara.

- Trong dàn thí sinh hiện tại, ai là người khiến chị bất ngờ nhất?

- Ai cũng khiến tôi bất ngờ. Mọi người quá giỏi, nhiệt huyết. Nhưng nếu chọn một người nhất là Mỹ Anh. Đến The Heroes, Cara mới biết Mỹ Anh. Ở vòng thi đầu tiên khi xem Mỹ Anh biểu diễn trên sân khấu, tôi thấy cuốn hút, thậm chí đứng dậy nhún nhảy theo cô ấy. Mỹ Anh giống "girl crush" vậy.

- Thi đấu với dàn đối thủ mạnh và nhiệt huyết như vậy, hẳn chị chịu nhiều áp lực?

- Tôi xem đây là cơ hội để mình rèn luyện, nên cứ làm hết khả năng, không có gì phải lo sợ. Tôi mang lên sân khấu những gì mình có thể làm, có thể nghĩ hoặc thậm chí liều lĩnh thử những điều mình chưa từng.

- Sau 4 năm đi hát, Cara vẫn gặp phải định kiến là một hot girl đi hát. Đến The Heroes, chị mới có sân khấu để chứng tỏ bản thân. Cara nghĩ gì trước những đánh giá trái chiều của khán giả trong thời gian qua?

- Đã là một cuộc thi, tôi cảm thấy việc nhận đánh giá từ ban giám khảo hay tất cả khán giả xem trực tiếp, qua truyền hình đều là chuyện bình thường. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý, tiếp thu và thay đổi có chọn lọc.

Hiện tại, tôi may mắn được làm việc với những anh, chị yêu nghề, luôn truyền lửa và động viên tôi cố gắng mỗi ngày. Ngoài ra tôi nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả nên không còn thấy khó khăn gì. Việc của tôi bây giờ chỉ là cố gắng để tốt hơn từng ngày.

Cara Phương có ngoại hình sáng và kỹ năng trình diễn tốt. Ảnh: Phương Lâm.

- Cara được đánh giá hát live khá tốt, làm chủ sân khấu và gây ấn tượng về vũ đạo, thần thái biểu diễn. Tuy nhiên, chị thiếu một giọng hát có màu sắc riêng để khán giả lập tức nhận ra ngay khi nghe. Cara có nghĩ đó là lý do khiến chị đi hát nhiều năm vẫn chưa nổi?

- Cara cũng thừa nhận đây là một hạn chế. Do đó, khi đến với The Heroes, tôi muốn được thử sức với nhiều thể loại để tìm ra điểm mạnh và màu sắc riêng. Ở The Heroes năm nay, giọng hát không phải tất cả. Chúng tôi cần thể hiện màu sắc riêng, đặc biệt phải kết hợp tốt giữa hát và trình diễn.

- Chị đã tìm thấy thứ mình cần?

- The Heroes tạo ra chặng đường thú vị với nhiều chủ đề cho từng nghệ sĩ tham gia, và qua từng vòng tôi mong muốn cho mọi người thấy những cảm xúc khác nữa. Đương nhiên, tôi không thể bật mí ngay bây giờ, mong mọi người hãy kiên nhẫn theo dõi.

- Giữa dàn thí sinh mỗi người có thế mạnh riêng, chẳng hạn Ali, Erik, Orange là giọng hát, VP Bá Vương, Mỹ Anh lại gây ấn tượng về tư duy, phong cách mới mẻ, Cara có gì đặc biệt?

- Tôi có gần như đủ những ưu điểm của mọi người. Nhưng điều tôi có mà các thí sinh không có, đó là mọi người chưa thấy tôi có gì.

Tôi như một tấm chiếu mới, đang từng bước trải ra để mọi người nhìn thấy màu sắc, khả năng mà trước đây họ chưa thấy ở tôi. Tôi rất vui vì tấm chiếu mới này đã gây được bất ngờ với ban giám khảo cũng như khán giả trong những tập đầu tiên.

Đối đầu với ai cũng không đáng sợ bằng đối đầu với chính mình. Tôi luôn nghĩ phải làm sao để mỗi vòng thi đều vượt qua được chính mình ở vòng trước đó, phải mới mẻ, thú vị và hay ho hơn. Đó mới là mục tiêu Cara đặt ra cho mình không chỉ riêng The Heroes mà cả đường dài. Kiểu như, mỗi ngày tôi soi gương và nói: "Ê, hôm nay phải hơn con nhỏ hôm qua nha".

Nữ ca sĩ sinh năm 1995. Ảnh: Phương Lâm.

"Gen Z khiến tôi lo lắng về tuổi tác và sức khỏe"

- Ở thị trường âm nhạc đã quá đông đúc, cạnh tranh hiện giờ, một ca sĩ thường khó tìm được cho bản thân màu sắc riêng và dễ bị nhận xét rằng giống ai đó. Với Cara, chị có gặp khó khăn và nỗi trăn trở tương tự?

- Nếu giống một người giỏi, tôi xem đó là lời khen. Tôi quan niệm nghĩ nhiều mà làm gì. Nếu đã nghĩ thì sao cho tích cực, được việc. Nghĩ để lo thì thay vào đó, tôi muốn dành sức lực, thời gian đầu tư vào bản thân, rèn luyện và phát triển.

- Với một ca sĩ hoạt động trong công ty giải trí, chịu nhiều ràng buộc như Cara, có dễ dàng cho chị trong việc bày tỏ quan điểm và thể hiện cá tính riêng?

- Trong các dự án thực hiện cùng công ty, tôi học cách nói lên suy nghĩ và cùng mọi người bàn bạc để lắng nghe, tìm ra phương án phù hợp cho từng sản phẩm.

- Trước câu hỏi VP Bá Vương là ai, anh ấy chọn bài hát có tiêu đề “Cục đá” thay câu trả lời. Đặt câu hỏi tương tự với Cara, chị nghĩ thứ gì phù hợp nhất để miêu tả bản thân lúc này?

- Tôi là năng lượng, sexy và tinh nghịch.

- Thế hệ gen Z đang dần hình thành với phong cách âm nhạc rất riêng, cá tính nổi bật, Cara ở đâu trước sự tấn công của lứa ca sĩ đàn em tài năng đó?

- Tôi khá áp lực, nhưng tôi chỉ lo về tuổi tác và sức khỏe khiến tôi không theo kịp. Dạo gần đây, tôi rất thích nghe những sản phẩm của các bạn gen Z. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng rất tích cực từ những ca khúc đó. Đôi khi, thế hệ Z còn tạo cảm hứng để tôi sáng tạo hơn trong âm nhạc.

Cara đã phát hành một số MV như Thôi miên, This Way. Ảnh: Phương Lâm.

- Sau khoảng 4 năm ca hát, tư duy làm nghề và phong cách âm nhạc của Cara đã thay đổi như thế nào?

- Thật may mắn khi tôi luôn được tiếp xúc với các đồng nghiệp rất giỏi, có tâm và yêu nghề. Dần dần, tôi học hỏi được nhiều thứ, có thêm cảm hứng và hình thành tính cách bên trong rõ ràng hơn. Hiện tại, tôi tự tin hơn rất nhiều, biết được mình muốn và phải làm gì trong tương lai. Mong mọi người hãy theo dõi Cara trong những sản phẩm sắp tới.

- Trong hành trình làm nghề và sống cuộc sống của người nổi tiếng, có điều gì Cara phải bỏ lại không?

- Điều duy nhất là tôi đã ưu tiên dành thời gian cho công việc nhiều hơn người thân và những mối quan hệ xung quanh. Nhưng chắc chắn Cara cố gắng cân bằng việc này trong tương lai.

- Hiện tại, khi dịch bệnh bùng phát, thị trường âm nhạc gần như đóng băng, chị có thời gian để dành cho gia đình và mối quan hệ xung quanh nhiều hơn?

- Những ngày này, Cara dành thời gian để làm nhạc, tự luyện tập, suy nghĩ ý tưởng cho các phần thi tiếp theo của The Heroes. Đôi khi cũng đuối sức, nhưng tôi nghĩ mình còn được bận rộn là may mắn.

Nhìn xung quanh nhiều người lao động thất nghiệp, khó khăn trăm bề, tôi thực sự biết ơn vì bản thân vẫn được làm việc. Vậy nên trong khả năng công việc của mình, Cara hy vọng có thể dùng âm nhạc để giải tỏa bớt căng thẳng, lan tỏa niềm vui và tích cực.