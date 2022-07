Cara Delevingne táo bạo trên bìa tạp chí

Người mẫu đồng giới lên tiếng về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ+.

Theo Metro, Cara Delevingne là một trong 12 người nổi tiếng tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng LGBTQ+. Gần đây, cô xuất hiện với vẻ ngoài đầy táo bạo trên bìa tạp chí Vogue để ủng hộ người đồng tính, chuyển giới trong tháng tự hào.

Trong bộ ảnh, cô để kiểu tóc xõa, mặc quần chất liệu kim loại, bán khỏa thân với phần tay che ngực. Trong cuộc phỏng vấn của Vogue, cô dùng tiếng nói ủng hộ quyền của người chuyển giới, hướng đến sự bình đẳng.

Cara Delevingne xuất hiện ấn tượng trên bìa Vogue.

"Quyền của người chuyển giới hay quyền phụ nữ đều là quyền con người. Đây không phải là việc của riêng tôi. Chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ nhau", cô nói.

Ngoài ra, nữ người mẫu nói cô không thấy nhiều người giống mình khi lớn lên. Vì vậy, giờ đây cô biết ơn khi trở thành người đại diện cho cộng đồng.

"Tôi chưa thực sự được come out (bộc lộ xu hướng tính dục). Giờ đây tôi hoàn thành điều đó, tự hào với tủ quần áo cũng như không còn xấu hổ về việc tôi là ai và người yêu của mình là giới tính nào. Chúng ta hoàn toàn có thể tự do yêu người mình muốn", sao phim Suicide Squad nói thêm.

Gần đây, Cara Delevingne xuất hiện trong bộ phim truyền hình Only Murders In The Building. Trong phim có cảnh nữ diễn viên hôn Selena Gomez. Trong một cuộc phỏng vấn, Delevingne chia sẻ cô xuất hiện trong phim để đại diện cho tiếng nói của cộng đồng LGBTQ+.

Nữ người mẫu gây chú ý bởi nụ hôn đồng giới với Selena Gomez.

"Thành thật mà nói đây là dự án tuyệt nhất tôi từng đóng. Tôi không muốn Only Murders In The Building khép lại. Được đại diện cho cộng đồng người đồng tính trong phim khiến tôi phấn khích", siêu mẫu Anh chia sẻ.

Ngoài ra, Cara Delevingne dạo gần đây xuất hiện với hình ảnh nổi loạn. Tại sự kiện Met Gala, cô chiếm toàn bộ spotlight khi để ngực trần, chỉ dùng miếng dán ngực che chắn cơ thể.

Nữ siêu mẫu phủ lên người lớp sơn màu vàng để tạo ấn tượng. Ngoài ra, bộ trang phục đỏ tương phản giúp cô vừa gợi cảm lại vừa nổi bật tại sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng.