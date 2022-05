Cara Delevingne nổi giận ở Met Gala 2022

Vanessa Hudgens và Megan Thee Stallion đã giúp Cara Delevingne giữ bình tĩnh trong cơn nóng giận ở bữa tiệc hậu Met Gala.

Daily Mail đưa tin tối 3/4 (giờ Mỹ), siêu mẫu Cara Delevingne có tâm trạng rất tệ. Cô rời bữa tiệc hậu Met Gala ở Casa Cipriani, New York với biểu cảm bực tức và giận dữ.

Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy Vanessa Hudgens và Megan Thee Stallion ôm lấy Delevingne, ngăn hành động bộc phát của siêu mẫu và giúp cô bình tĩnh lại. Những người có mặt cho biết chân dài nước Anh đã vừa đi vừa lớn tiếng.

Siêu mẫu Cara Delevingne tỏ ra mất bình tĩnh tại bữa tiệc sau Met Gala. Ảnh: Backgrid.

Được biết, Delevingne vẫn vui vẻ khi dự tiệc cùng mọi người, tuy nhiên không rõ vì sao siêu mẫu lại trở nên giận dữ như vậy. Đại diện của cô từ chối bình luận về vụ việc.

Tại đại tiệc thời trang Met Gala năm nay, Cara Delevingne khuấy động thảm đỏ ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan với sự xuất hiện gần như khỏa thân. Thoạt nhìn trang phục của Delevingne là một bộ cánh kín đáo và quyền lực, nhưng khi áo khoác được cởi ra, Delevingne để lộ toàn bộ phần trên.

Siêu mẫu phủ cơ thể bằng sơn màu đồng, sử dụng miếng dán vòng một. Diện mạo gây sốc giúp Delevingne nổi bật giữa dàn sao hạng A. Các tạp chí quốc tế đã bình chọn cô là ngôi sao mặc gợi cảm nhất Met Gala 2022.

Cara Delevingne để lộ phần thân trên ở thảm đỏ Met Gala 2022. Ảnh: Cosmopolitan.

Cara Delevingne sinh năm 1992, là một trong những siêu mẫu nổi tiếng, giàu có nhất nước Anh. Theo số liệu The Sun cung cấp, cựu thiên thần Victoria's Secret tích lũy gần 135 triệu USD nhờ cát-xê diễn thời trang, quảng cáo, đóng phim, kinh doanh bất động sản, điều hành công ty riêng, tiền bản quyền album và tiểu thuyết.