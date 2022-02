Cara Delevingne leo tòa nhà cao 310 m bằng tay không trong phim mới

Nữ diễn viên, người mẫu Cara Delevingne sẽ thủ vai một nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong phim điện ảnh "The Climb".

Vogue đưa tin sau hai năm im ắng, Cara Delevingne sẽ tái xuất Hollywood bằng một dự án phim hành động. Trong tác phẩm giật gân The Climb, cô sẽ thủ vai một nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Dự án do Hayley Easton Street đạo diễn, xoay quay câu chuyện có thật về nhóm sáu nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình xanh từng trèo lên tòa nhà The Shard hồi 2013.

Bộ phim điện ảnh phát hành gần đây nhất của Cara Delevingne là Life in a Year (2020) đóng cùng Jaden Smith. Ảnh: Getty Images.

Theo thông tin từ Variety, Delevingne vào vai thủ lĩnh của nhóm các nhà hoạt động. Nữ diễn viên sẽ tự thực hiện các cảnh leo trèo bên ngoài tòa The Shard bằng tay không, với thiết bị hỗ trợ duy nhất là dây bảo hộ. Cara Delevingne luôn chủ trương tự thực hiện các cảnh hành động mà vai diễn yêu cầu. The Climb cũng không phải ngoại lệ.

Năm 2013, nhóm sáu nhà hoạt động - toàn bộ đều là nữ giới - đã dành 18 giờ đồng hồ để leo từ chân lên đỉnh tòa The Shard. Họ sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật leo núi truyền thống và kiểu leo tự do bằng tay không kết hợp dây an toàn. Ở cuối hành trình, sáu người đã chăng biểu ngữ “Cứu lấy Bắc Cực” lên nóc tòa nhà.

The Shard không chỉ là tòa nhà cao nhất châu Âu (310 m), nó còn tọa lạc giữa ba cao ốc văn phòng của tập đoàn dầu khí Shell. Lúc bấy giờ, doanh nghiệp này đang vấp phải nhiều chỉ trích vì lên kế hoạch khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực.

Bên cạnh The Climb, Cara Delevingne cũng góp mặt trong dự án phim giật gân lấy đề tài trộm cắp Punk. Phim do Sylvester Stallone chỉ đạo sản xuất và Machine Gun Kelly đảm nhận một trong hai vai chính. Kelly và Delevingne sẽ thủ vai hai anh em Skip và Lucy. Trên hành trình phượt xuyên Mỹ, hai kẻ bất hảo đã cướp bóc nhiều ngân hàng. Ngăn chặn họ là một thanh niên gương mẫu tên Peter (Vince Staples) - người cũng đem lòng thầm yêu Lucy.