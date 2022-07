Cara Delevingne hôn người yêu đồng giới trước 65.000 khán giả

Cara Delevingne đưa bạn gái đến show diễn của Adele. Cô không ngần ngại khóa môi người yêu giữa chốn đông người.

Ngày 3/7, cánh săn ảnh của Daily Mail ghi lại khoảnh khắc Cara Delevingne khóa môi bạn gái mới khi ngồi trên hàng ghế khán giả theo dõi buổi biểu diễn của Adele tại Hyde Park, London. Người mẫu 30 tuổi diện đồ đơn giản với áo hoodie tối màu. Bạn gái Cara Delevingne tên thật là Leah Mason (32 tuổi).

Cả hai ôm chặt nhau trong suốt chương trình ca nhạc. Cara Delevingne khóa môi bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều khán giả.

Cara Delevingne thân thiết bên người yêu mới.

Theo Daily Mail, khoảng 65.000 khán giả đã có mặt tại công viên Hyde Park để hòa mình trong bữa tiệc ca nhạc đến từ giọng ca Hello.

Cara Delevingne công khai chuyện tình cảm với Leah Mason vào đầu tháng 6. Thời điểm đó, họ trao cho nhau nụ hôn lãng mạn trong kỳ nghỉ ở Portofino.

Cara Delenvingne sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó là diễn viên. Trong thời gian hoạt động ở ngành thời trang, cô là chân dài đắt show và là nàng thơ của "bố già" Karl Lagerfeld. Hình ảnh của người mẫu cũng xuất hiện dày đặc trên nhiều tạp chí danh tiếng.

Trước khi đến với Leah Mason, Delenvingne từng trải qua mối tình lãng mạn với Ashley Benson. Tháng 7/2019, cặp sao được nhiều người đặt nghi vấn đã kết hôn khi họ cùng đeo nhẫn đôi trong chuyến nghỉ mát tại Saint Tropez, Pháp. US Weekly thậm chí đưa tin đôi tình nhân đã làm lễ cưới ở nhà thờ trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Tuy nhiên, họ bất ngờ chia tay vào tháng 5/2020.

Theo Metro, Cara Delevingne là một trong 12 người nổi tiếng tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng LGBTQ+.

"Tôi chưa thực sự được come out (bộc lộ xu hướng tính dục). Giờ đây tôi hoàn thành điều đó, tự hào với tủ quần áo cũng như không còn xấu hổ về việc tôi là ai và người yêu của mình là giới tính nào. Chúng ta hoàn toàn có thể tự do yêu người mình muốn", sao phim Suicide Squad nói thêm.